메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.02.04 10:10최종 업데이트 26.02.04 11:12

장동혁, 취임 후 첫 교섭단체 대표연설... "영수회담 하자"

6.3 지방선거부터 '선거 연령 16세' 낮추자 제안도... "저는 이재명 정부의 실패 바라지 않아"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다. ⓒ 유성호

[기사 보강 : 4일 오전 10시 45분]

취임 후 첫 국회 교섭단체 대표연설에 나선 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령에게 영수회담을 요청했다. 또 올해 6.3 지방선거부터 선거 연령을 16세로 낮추자고 제안했다.

장 대표는 이날 오전 10시 국회에서 열린 교섭단체 대표연설에서 "저는 오늘 이 대통령에게 다시 한번 영수회담을 요청한다"라며 "지금은 이재명 정부의 골든 타임이다. 더 이상 허비할 시간이 없다"고 밝혔다.

AD
그러면서 "저는 이재명 정부의 실패를 바라지 않는다"라며 "정부의 실패가 나라의 쇠퇴와 국민의 좌절로 이어지는 것을 뼈저리게 보아왔기 때문"이라고 말했다.

장 대표는 "(영수회담이) 정쟁이 아니라, 민생경제의 어려움을 알리고, 함께 해결책을 논의하는 자리가 되기를 바라는 마음"이라며 "국민의 걱정이 큰 물가와 환율 문제, 수도권 부동산 문제, 미국의 통상 압력 문제 등 민생 현안을 중심으로 국민의 목소리를 전하고 우리 당의 대안도 설명하겠다"라고 강조했다.

또 "특검 추진 등 정치 현안도 허심탄회하게 논의했으면 한다. 대통령과 제1야당 대표가 마주 앉아 현안을 논의하는 것만으로도, 국민의 불안을 많이 덜어드릴 수 있을 것"이라며 "대통령께서 야당 대표 시절에 여덟 차례나 영수회담을 제안한 것도 그런 이유였을 것으로 생각한다"라고 말했다.

장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다. ⓒ 유성호

다만 장 대표의 영수회담 제안이 가까운 시일 내 실행될 수 있을지는 미지수이다. 이 대통령이 지난달 21일 청와대 영빈관에서 진행한 신년 기자회견에서 영수회담 관련 질문이 나오자 "지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"라며 사실상 거절의 뜻을 밝힌 바 있기 때문이다.

당시 이 대통령은 "야당과의 소통과 대화는 중요하며 야당 대표도 필요하면 만난다"라면서도 "필요하고 유용할 때 만나야 한다. 여야가 충분히 대화하고 거기서 좀 더 추가해 돌파구가 필요하거나, 대통령의 정치적 결단이 필요하거나 할 때 만나는 게 맞다고 생각한다"라고 설명했다.

장 대표는 또 이번 6.3 지방선거 때부터 선거 연령을 16세로 낮추는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

장 대표는 "대한민국 청소년들은 세계에서 가장 높은 수준의 교육을 받고 사회적 판단력에 있어서 성인들에 결코 뒤떨어지지 않는다. 16세 이상이면 정당의 당원이 될 수 있다"라며 "이번 지방선거부터 선거 연령을 낮출 수 있도록 정치개혁특위에서 논의를 시작할 것을 제안한다"라고 밝혔다.

장 대표는 부작용 우려에 대해 "교실의 정치화에 대한 부모님들의 염려도 잘 알고 있다"라며 "보수·진보 교원단체와 학부모가 참여하는 협의체를 구성하여 교육의 정치적 중립성 원칙을 확립하고, 주입식 정치 교육을 엄격히 금지하는 가이드라인을 법제화하겠다"고 설명했다.

장 대표는 이 외에도 ▲ 한미동맹 중심의 실용 외교 ▲ 기업 경쟁력 강화 ▲ 생애주기별 청년 지원 정책 추진 ▲ AI 주권 강화 및 원전 생태계 육성 ▲ 인구 위기와 지방 소멸 극복을 위한 인구 및 지방 혁명 ▲ 3대 특검(대장동 항소 포기·민주당-통일교 게이트·민주당 공천 뇌물 특검) 도입 등을 주장했다.

한편 장 대표가 이날 연설에서 가장 많이 언급한 단어는 '이재명'으로 그 횟수만 30회에 달했다. 장 대표는 특히 "이재명 정부의 지난 8개월은 해체와 파괴, 붕괴와 추락의 시간이었다"라며 "단순히 정책의 실패가 아니라 헌정질서를 해체하고, 사법질서를 파괴하고 있다. 시장경제는 붕괴되고 민생경제는 추락하고 있다"라고 날을 세웠다.

다만 12·3 비상계엄과 관련된 내용이나 전직 대통령 윤석열씨 등에 대한 언급은 없었다.

#장동혁#영수회담#교섭단체#대표연설#이재명

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박수림 (srsrsrim) 내방

정치부에서 국민의힘을 취재합니다. srsrsrim@ohmynews.com

이 기자의 최신기사'다주택자' 칼 빼든 이 대통령에 국힘 "강남 6채 보유 청와대 참모부터"
사진
유성호 (hoyah35) 내방
  • 트위터

    • 오마이뉴스 사진기자. 진심의 무게처럼 묵직한 카메라로 담는 한 컷 한 컷이 외로운 섬처럼 떠 있는 사람들 사이에 징검다리가 되길 바라며 오늘도 묵묵히 셔터를 누릅니다.

    이 기자의 최신기사전한길, 5개월 만에 입국해 장동혁 겁박 "누구 때문에 대표됐는데..."


    독자의견1

    연도별 콘텐츠 보기