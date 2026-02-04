장동혁, 취임 후 첫 교섭단체 대표연설... "영수회담 하자"

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

취임 후 첫 국회 교섭단체 대표연설에 나선 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령에게 영수회담을 요청했다. 또 올해 6.3 지방선거부터 선거 연령을 16세로 낮추자고 제안했다.장 대표는 이날 오전 10시 국회에서 열린 교섭단체 대표연설에서 "저는 오늘 이 대통령에게 다시 한번 영수회담을 요청한다"라며 "지금은 이재명 정부의 골든 타임이다. 더 이상 허비할 시간이 없다"고 밝혔다.그러면서 "저는 이재명 정부의 실패를 바라지 않는다"라며 "정부의 실패가 나라의 쇠퇴와 국민의 좌절로 이어지는 것을 뼈저리게 보아왔기 때문"이라고 말했다.장 대표는 "(영수회담이) 정쟁이 아니라, 민생경제의 어려움을 알리고, 함께 해결책을 논의하는 자리가 되기를 바라는 마음"이라며 "국민의 걱정이 큰 물가와 환율 문제, 수도권 부동산 문제, 미국의 통상 압력 문제 등 민생 현안을 중심으로 국민의 목소리를 전하고 우리 당의 대안도 설명하겠다"라고 강조했다.또 "특검 추진 등 정치 현안도 허심탄회하게 논의했으면 한다. 대통령과 제1야당 대표가 마주 앉아 현안을 논의하는 것만으로도, 국민의 불안을 많이 덜어드릴 수 있을 것"이라며 "대통령께서 야당 대표 시절에 여덟 차례나 영수회담을 제안한 것도 그런 이유였을 것으로 생각한다"라고 말했다.다만 장 대표의 영수회담 제안이 가까운 시일 내 실행될 수 있을지는 미지수이다. 이 대통령이 지난달 21일 청와대 영빈관에서 진행한 신년 기자회견에서 영수회담 관련 질문이 나오자 "지금은 여야 간 대화가 우선인 것 같다"라며 사실상 거절의 뜻을 밝힌 바 있기 때문이다.당시 이 대통령은 "야당과의 소통과 대화는 중요하며 야당 대표도 필요하면 만난다"라면서도 "필요하고 유용할 때 만나야 한다. 여야가 충분히 대화하고 거기서 좀 더 추가해 돌파구가 필요하거나, 대통령의 정치적 결단이 필요하거나 할 때 만나는 게 맞다고 생각한다"라고 설명했다.장 대표는 또 이번 6.3 지방선거 때부터 선거 연령을 16세로 낮추는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.장 대표는 "대한민국 청소년들은 세계에서 가장 높은 수준의 교육을 받고 사회적 판단력에 있어서 성인들에 결코 뒤떨어지지 않는다. 16세 이상이면 정당의 당원이 될 수 있다"라며 "이번 지방선거부터 선거 연령을 낮출 수 있도록 정치개혁특위에서 논의를 시작할 것을 제안한다"라고 밝혔다.장 대표는 부작용 우려에 대해 "교실의 정치화에 대한 부모님들의 염려도 잘 알고 있다"라며 "보수·진보 교원단체와 학부모가 참여하는 협의체를 구성하여 교육의 정치적 중립성 원칙을 확립하고, 주입식 정치 교육을 엄격히 금지하는 가이드라인을 법제화하겠다"고 설명했다.장 대표는 이 외에도 ▲ 한미동맹 중심의 실용 외교 ▲ 기업 경쟁력 강화 ▲ 생애주기별 청년 지원 정책 추진 ▲ AI 주권 강화 및 원전 생태계 육성 ▲ 인구 위기와 지방 소멸 극복을 위한 인구 및 지방 혁명 ▲ 3대 특검(대장동 항소 포기·민주당-통일교 게이트·민주당 공천 뇌물 특검) 도입 등을 주장했다.한편 장 대표가 이날 연설에서 가장 많이 언급한 단어는 '이재명'으로 그 횟수만 30회에 달했다. 장 대표는 특히 "이재명 정부의 지난 8개월은 해체와 파괴, 붕괴와 추락의 시간이었다"라며 "단순히 정책의 실패가 아니라 헌정질서를 해체하고, 사법질서를 파괴하고 있다. 시장경제는 붕괴되고 민생경제는 추락하고 있다"라고 날을 세웠다.다만 12·3 비상계엄과 관련된 내용이나 전직 대통령 윤석열씨 등에 대한 언급은 없었다.