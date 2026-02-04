소수정당 대표들 "지방선거 봉쇄조항 폐지" 촉구

큰사진보기 ▲소수정당 국회 기자회견소수 정당들이 2일 오전 9시 30분 서울 여의도 국회의사당 정문 앞에서 ‘봉쇄조항 위헌 결정에 따른 선거제도 전면 개혁 촉구 공동 기자회견’을 열었다. ⓒ 정의당 관련사진보기

지난 1월 29일 헌법재판소가 비례대표 국회의원 선거에서 정당 득표율이 3% 미만인 정당에는 의석을 배정하지 않도록 한 이른바 '3% 봉쇄조항'에 대해 위헌 결정을 내린 데 대해 국회가 공직선거법을 개정해야 하지만 아직 서두르지 않고 있다.이와 관련해 소수 정당과 노동계가 2일 기자회견을 열어 "지방선거 봉쇄조항 폐지"를 촉구하고 나섰다.노동당, 정의당, 녹색당, 등 소수정당들이 2일 오전 9시 30분 서울 여의도 국회의사당 정문 앞에서 '봉쇄조항 위헌 결정에 따른 선거제도 전면 개혁 촉구 공동 기자회견'을 열고 "국회는 지금 당장 지방선거 봉쇄조항을 폐지하라"고 촉구했다.기자회견문을 통해 "봉쇄조항 폐지가 국회의원 선거에만 그쳐서도 안 된다. 오는 6월 치러질 지방선거에도 5% 봉쇄조항이 있다. 3%가 위헌이라면 5%는 훨씬 더 심각한 위헌"이라며 " 민주주의를 훼손하는 무투표 당선, 거대 양당이 짬짜미 하는 2인 선거구제 등, 극단적 양당제의 폐해는 지방선거에서 더욱 극명하게 드러난다. 위헌적 선거의 강행은 역사적 과오로 남을 것이다. 지금 당장 지방선거 봉쇄조항을 폐지하라"고 촉구했다.이어 "봉쇄조항은 위헌이다. 국회의원 선거와 지방선거에서 위헌적 봉쇄조항을 지금 당장 폐지하라"며 "비례성과 다양성을 높이는 정치개혁을 지금 당장 시작하라"고 촉구했다.기자회견은 김찬휘 선거제도개혁연대 대표의 진행으로 권영국 정의당 대표, 이상현 녹색당 대표, 이백윤 노동당 대표, 김진억 민주노총 서울본부장, 이수열 정의당 법률위원회 변호사 등이 발언을 했다.첫 발언에 나선 권영국 정의당 대표는 "봉쇄조항의 위헌성이 명백히 확인되었음에도 지방선거 5% 봉쇄조항을 방치한 채로 지방선거를 실시한다면 이는 국민주권 원리와 민주주의에 대한 국회의 직무유기이자 주권자들에 대한 배신"이라며 "국회는 지방선거 비례대표 5% 봉쇄조항을 당장 폐기해야한다"고 촉구했다.이상현 녹색당 대표는 "국회는 이번 헌재의 판결의 취지를 받들어, 지방선거 5% 조항을 비롯한 공직선거법을 즉각 전면개정해야 한다"며 "헌재가 강조했듯 '이중 장벽'을 해소하기 위해서는 기득권 양당의 탐욕으로부터 민주주의를 구하는 위성정당 금지법도 반드시 필요하다. 단 한 표도 사표가 되지 않는 전면비례제로 나아가기를 제안한다"고 말했다.이백윤 노동당 공동대표도 "당장 4개월 뒤에 치러질 지방선거는 무려 5%라는 더 높고 견고한 장벽이 버티고 있다"며 "3%가 위헌이라면 5%도 위헌"이라고 말했다. 이어 "지역에서부터 변화를 일궈내려는 소수 정당과 풀뿌리 정치의 싹을 잘라내는 이 독소조항을 그대로 둔 채 어떻게 민주주의를 논할 수 있겠는가"라며 "국회는 즉각 공직선거법을 개정해 지방선거의 봉쇄조항부터 철폐해야 한다"고 지적했다.김진억 민주노총 서울본부장은 "국회의원 선거 뿐만이 아니라 지방선거 5% 봉쇄조항도 폐지해야 한다. 전면적 비례대표제가 필요하다"며 "더 나아가 승자독식 2인 선거구제를 페지해야 한다. 지방선거에서 일부 중대선거구제가 시행되고 있지만 이를 전면적으로 확대해야 한다"고 강조했다.이수열 정의당 법률위원회 변호사는 "지방의회는 주민의 일상과 가장 가까운 의회를 구성하는 공간이다. 복지, 돌봄, 교통, 환경, 주거, 청년과 노인의 삶 등 구체적인 생활 문제가 논의되고 결정되는 곳이 바로 지방의회"라며 "이러한 영역일수록 다양한 사회적 요구와 소수자의 목소리가 제도권 안에서 대표될 필요가 더욱 커지고 있다. 그러나 5% 봉쇄조항은 일정 수준에 이르지 못한 정당에 대해서는 아예 의석 배분의 기회 자체를 차단한다"고 비판했다.한편 지난 2020년 녹색당과 노동당을 비롯한 소수정당들이 해당 조항이 소수정당의 원내진입을 가로막는 '차별'이라며 소송을 제기했고, 이에 따른 판결이 지난 1월 29일 내려졌다.바로 비례대표 국회의원 선거에서 정당 득표율이 3% 미만인 정당에는 의석을 배정하지 않도록 한 공직선거법 189조 1항 전체가 위헌이라는 판결이다.