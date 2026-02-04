"대통령, 경남 원탁토론 때 낙동강 자연성 회복 제시해야"

큰사진보기 ▲마창진환경운동연합, 경남환경운동연합. 낙동강경남네트워크는 4일 오전 경남도청 앞에서, 경남 원탁토론 관련한 입장 발표를 통해 “녹조 독소 장기간 방치는 국민생명을 갉아먹는 죄”라고 밝혔다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

환경단체들은 이재명 대통령이 오는 6일 창원에서 진하는 경남 원탁토론(타운홀미팅)에서 낙동강 녹조 문제 해결과 자연성 회복을 위한 대책을 내놓아야 할 것이라고 요구했다.마창진환경운동연합·경남환경운동연합·낙동강경남네트워크는 4일 오전 경남도청 앞에 모여 경남 원탁토론 관련 입장 발표를 했다. 이들은 "녹조 독소 장기간 방치는 국민생명을 갉아먹는 죄"라고 주장했다.낙동강에는 이명박 정부 때 4대강사업으로 창녕함안보 등 8개 보가 생겼다. 보로 인해 물 흐름이 느려지면서 해마다 낙동강에는 독성을 가진 녹조가 창궐하고 있다는 것. 환경단체는 보 수문을 개방해 물이 흐르도록 해야 한다는 입장이다.이들은 보 수문 개방을 위해서는 낙동강 취‧양수시설을 개선해야 한다고 촉구해왔다. 4대강사업을 하면서 취‧양수시설의 위치는 높여 놓았기에 이를 낮추어야 한다는 것이다. 환경단체는 올해 배정된 취‧양수시설 개선 관련 예산이 부족하다며 확대할 것을 요구하고 있다.마창진환경운동연합 등 단체는 "대통령은 낙동강 녹조 문제 해결과 4대강 자연성 회복의 선결과제인 낙동강 취·양수 시설 개선 사업의 2027년 완공 요구에 응답하라"라고 말했다.임희자 낙동강경남네트워크 집행위원장은 "이재명 대통령은 지난 1월 30일, 경남도민 소통을 위한 타운홀미팅 계획을 밝혔다"라며 "경남도민이 대통령을 만났을 때 반드시 듣고 싶은 답변 중 하나는 낙동강 녹조 문제와 자연성 회복에 관한 것이다"라고 했다. 환경단체들은 이날 원탁토론 참여 신청을 했다.이들은 "낙동강 녹조 문제와 자연성 회복은 15년째 경남도민이 요구해 온 의제로서 이재명 대통령의 제1 환경공약이며 이재명 정부 국정기획위원회가 국정과제로 선정한 의제다"라며 "따라서 이재명 정부 임기 시작과 동시에 낙동강 녹조 문제 해결과 자연성 회복을 위한 추진 일정이 구체적으로 제시될 것이라고 믿었다"라고 설명했다.이어 "낙동강 취·양수 시설 개선 사업비는 환경부 관할 45곳에 3400억 원, 농림부 관할 76곳에 4200원억 원 등 총 7600억 원이 필요하다. 그런데 2026년 책정된 4대강 전체 취·양수 시설 개선 사업비는 고작 715억5000만 원뿐이다"라고 밝혔다.그러면서 이들은 "도민이 바라는 이재명 정부의 임기 초반 2027년 상반기 취·양수 시설 개선 사업 완료는 2026년 추경확보와 2027년 예산 전액 확보를 통한 상반기 내 조기집행 두 가지 방법밖에 없다"라며 "이 방법이 가능하려면 이번 경남 타운홀미팅에서 이재명 대통령의 '낙동강 녹조 문제 조기 해결'에 대한 '의지' 표명이 있어야만 한다"라고 강조했다.이들은 "정부 출범 9개월에 접어든 지금까지 이재명 대통령은 낙동강 녹조 문제 해결과 낙동강 자연성 회복에 대한 조속한 업무 추진에 대한 의지 표명이 없었다. 따라서 경남 원탁토론에서 그 답변이 나오길 간절히 기대한다"라고 밝혔다.