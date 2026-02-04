주택 처분 나선 청와대 참모들... 이 대통령 오늘도 SNS에 '부동산' 글

▲이재명 대통령이 4일 엑스(X·옛 트위터)에 '세입자를 낀 수도권 다주택자는 집을 팔고 싶어도 팔 수 없다'는 내용을 담은 한 언론사 사설을 공유하면서 "이미 4년 전부터 매년 종료 예정됐던 것인데 대비 안 한 다주택자 책임 아닌가"라고 지적했다. 2026.2.4 ⓒ 이재명대통령 X계정 갈무리 관련사진보기