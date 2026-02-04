대통령 '마귀' 발언에 발끈한 보수언론, 그들이 진짜 걱정하는 것은?

▲'급매물'3일 서울 강남구 한 부동산 중개업소 앞에 급매물 안내문이 붙어 있다. 이날 이재명 대통령은 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료가 예고되면서 서울 강남 지역의 매물의 늘어났다는 내용의 기사를 링크했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기