70여 년 만에 '행방불명자' 벗고 '이름 석 자' 찾았다

▲고 송태우씨의 아들 송승문씨는 1949년 군사재판 후 소식이 끊겼던 아버지를 찾기 위해 지난해 대마도까지 건너가 위령제를 지냈다. 포기하고 싶던 순간도 있었지만, 그의 두 아들이 채혈에 참여하면서 결국 아버지를 찾았다. ⓒ 임재근 관련사진보기