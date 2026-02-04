최경환 "TK행정통합, 축복 아닌 갈등의 씨앗 될 수도"

큰사진보기 ▲오는 6월 지방선거에서 경북도지사 출마를 선언한 최경환 예비후보가 3일 오후 국민의힘 경북도당에서 기자간담회를 갖고 대구경북 행정통합과 관련 주민 의견을 들어야 한다고 주장했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

경북도지사 출마를 선언한 최경환 국민의힘 예비후보(전 국무총리)가 대구경북 행정통합과 관련 "원칙적으로 반대할 이유가 없다"면서도 "전제 조건이 불분명한 상태에서 밀어붙이는 통합은 축복이 아니라 갈등의 씨앗이 될 수 있다"고 우려했다.최 예비후보는 3일 오후 국민의힘 경북시당에서 가진 기자간담회에서 "행정통합이 대구경북을 더 잘살게 만드는 길이라면 당연히 해야 하지만 지금 추진 방식은 문제가 있다"며 이같이 말했다.그는 "통합에 성공하려면 자주 재원, 자치 행정, 주민 동의 등 세 가지 요소가 전제돼야 한다"며 "지금 정부에서 나오는 내용은 세 가지가 다 불분명하다"고 말했다.특히 재원 문제와 관련 "대통령이 언급한 교부세 추가 지원에 구체적인 방식이 없다"며 "교부세 총량을 나눠주는 방식이라면 '지방에 주고 지방에서 다시 가져가는 것'에 불과하다"고 지적했다.최 예비후보는 대구시와 경상북도가 통합안에 대해 합의한 것과 관련 "시도지사와 시도의회가 동의한 것은 통합의 원안에 대한 찬성이지 축소된 안에 대한 백지수표는 아니다"라며 "만약 당초 기대에 크게 못 미친다면 반드시 주민 동의 절차, 즉 주민투표를 거쳐야 한다"고 주장했다.전직 대통령 박근혜씨와 만난 적 있느냐는 질문에 그는 "선거 때마다 전직 대통령을 정치 경쟁의 장으로 끌어들이는 것은 바람직하지 않다"며 정치와 거리두기를 해야 한다고 주장했다.최 예비후보는 "박근혜 전 대통령은 국가 원로로서 존경받을 수 있도록 정치에서 분리해 모시는 것이 도리"라며 "명예 회복이나 예우 차원에서 할 일은 많지만 현실 정치에 계속 관여하도록 해서는 안 된다"고 말했다.이철우 경북도지사에 대한 평가와 관련 "두 번 연임을 했는데 나름 성과도 있다"면서도 임기가 많이 남지 않은 상황에서 묻지마 식으로 통합을 밀어붙이는 것이 옳은지 문제를 제기해야 한다"고 말했다.이어 "경제적인 문제나 대형 산불 대응 문제 등은 결국 선거를 통해 도민의 평가를 받아야 할 사안"이라고 덧붙였다.대구경북 신공항 건설과 관련 "신공항은 급한 마음에 기부대양여 방식으로 첫 단추를 잘못 끼웠지만 군 공항을 옮기는 것은 국비로 사업을 해야 한다. 민간인보고 군사공항을 지어서 헌납하라고 한다면 그게 맞느냐"고 주장했다.대구 취수원 문제에 대해서도 "환경부가 수자원을 관리하고 있기 때문에 국가가 나서지 않으면 지자체 간의 협의로는 불가능하다"며 "물 문제야말로 국민의 생존권과 관련된 문제이니까 국가가 나서 지원책을 제시하고 지자체가 협상해서 풀어야 한다"고 말했다.최 예비후보는 이날 오전 경북에서 1호로 광역단체장 예비후보 등록을 마쳤다.