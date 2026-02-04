[논단] 동학농민혁명 독립유공자 서훈, 1차 봉기 참여자도 해당되는가?

큰사진보기 ▲녹두장군 전봉준 동상.전봉준은 신문과 기록(전봉준 공초)이 마무리되자, 권설재판소에서 을미년(1895) 3월 29일에 사형선고를 받고, 다음 날인 3월 30일(양4.24) 좌감옥에서 새벽 2시에 교수형으로 순국하였다. 전봉준과 손화중·김덕명·최경선·성두한은 판결이 나오자마자 곧바로 처형되었다. 이들이 최후의 순간을 맞은 법무아문 감옥서(옛 의금부 전옥서) 터인 서울 종로구 영풍문고 앞엔 2018년 4월 24일 전봉준의 마지막 사진에 담긴 모습의 동상이 들어섰다. 이 사진은 필자가 동상제막식 전후에 여러장의 사진을 촬영했는데 그 중 하나이다. ⓒ 동학혁명기념관장 이윤영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이/이윤영 동학혁명기념관장은 2차 동학농민혁명참여자 서훈국민연대 공동대표입니다.

최근 국회를 통한 동학농민혁명 2차 봉기 참여자에 대한 '독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안'이 본격 추진되고 있다. 그런데 '동학독립유공자법' 추진에 대해 공개적인 질문이 있어 정확한 답을 통해 이해시키고자 한다.질문의 제목은, '동학농민혁명 서훈, 왜 1차 봉기 참여자 배제하는가?'이다.답은 '배제하지 않았다'이다.동학독립유공자 서훈 국회 입법의 제목이 <2차 동학농민혁명 참여자, '독립유공자예우에 관한 법률 일부개정법률안'>이기 때문에, '1차 봉기 참여자 배제'라고 오해할 수 있다.2차 동학농민혁명 참여자 서훈을 추진하면서, 1차, 2차 봉기를 나누지 말고, 또한 '독립유공자법'보다는 '동학유공자법' 즉 '동학농민혁명 유공자예우에 관한 법률안'입법 추진을 국회의원들과 심도 있게 논의했었다.그 논의 대상 국회의원 중에 동학 입법 해당 상임위 소속 의원 2명을 소개한다. 당시 국회 정무위원회 김성주 전 의원이다. 김성주 전 의원은 차라리 '동학농민혁명 독립유공자법' 추진을 멈추고 '동학농민혁명 국가유공자법'을 발의하자고 제안했었다.그러나 국회 문화체육관광위원회 김윤덕 의원은, 독립유공자법이 국가유공자법 등 모든 유공자법의 '모태'이기 때문에 독립유공자법 이전의 동학유공자법 신설은 상상하기 힘든 과정을 거쳐야 하기에, 입법시도 자체를 반대했었다. 결국 동학 입법 해당 상임위원회 소속 두 의원이 동학'독립유공자법'으로 가자는 합의에 따라 현재까지 추진되고 있다는 결과를 말씀드린다.그리고 독립유공자법에는 반봉건의 1차 봉기자는 해당되지 않는다. 독립유공자법에서 일제의 '국권침탈 전후부터 해방 직전까지의 애국지사, 순국선열'들에게 자격을 부여하기 때문이다. 2차 봉기는 반외세 즉 일제의 국권침탈에 항거한 동학의병들이기 때문에 해당되는 것이다.또한 공개 질문 중에 하나 더 있다.마치 1차 봉기만 전북을 중심으로 전개되었고, 2차 봉기는 전북과 큰 관련이 없는 것처럼 묘사되고 있다. 이 대목에서 질문자에게 다시 질문하고 싶다. 2차 봉기의 시발은 전북 남원이고, 김제 원평과 고부, 태인, 전주는 물론, 본격 봉기지는 완주 삼례이다. 이처럼 2차 봉기는 전북지역에서 광범위하게 참여하였다. 전북에서 2차 봉기 지역과 지도자들을 '오지영의 동학사'와 '최현식의 동학혁명사' 등 여러 책자들을 참고로 알려주겠다."전주 최대봉·강수한, 고창 임천서·박형노, 태인 최경선, 남원 김개남, 금구 김봉득, 원평 송태섭, 함열 유한필, 무장 송경찬·송문수·강경중, 정읍 손여옥·차치구, 김제 김봉년, 고부 정익서·김도삼, 삼례 송혜옥, 순창 오동호, 흥덕 고영숙, 임실 이용학·이병용" 등이다. 그리고 손화중, 최경선은 일본군의 해안 상륙을 대비하여 광주와 나주에 유진시켰다.또한 '실록 동학농민혁명사' 등 다른 자료에 나오는 전라지역은 다음과 같다.'강진·고산·곡성·구례·광주·금산·김제·나주·남원·능주·담양·만경·보성·부안·순창·순천·여산·영광·영암·옥구·익산·임실·임피·원평·장성·장수·장흥·전주·진산·창평·함열·해남·흥양' 등 33개 지역이 동참하였으며, 재기포 이후 더욱 많은 지도자와 지역이 동참했다.동학농민혁명사 2차 봉기에서 전라도 병력과 충청도 병력이 주를 이뤘다는 사실과 전국에서 봉기한 것, 그리고 수천, 수만 명의 희생자들 중에 전라도 병력이 가장 많았다는 사실을 전한다. 2차 동학농민혁명 독립유공자법 추진은 동학농민혁명 참여자들의 진정한 명예회복은 물론, 전북을 중심으로 전국의 동학농민혁명을 크게 부각시키는 효과가 있을 뿐이다. 한마디로 표현하면 '전국화·세계화·미래화'이다.