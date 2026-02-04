세종호텔 고진수 지부장에 영장청구... 시민들 "석방하라"

큰사진보기 ▲세종호텔 정리해고철회를 위한 공동대책위원회와 시민들이 서대문경찰서 앞에서 고진수 지부장의 석방을 요구하며 기자회견을 이어가고있다. ⓒ 최현빈 관련사진보기

경찰이 세종호텔 고진수 지부장에 대한 구속영장을 3일 신청했다. 지난 2일 세종호텔에서 업무방해와 퇴거불응 혐의로 연행된 지 약 하루만이다.고지부장은 세종호텔에서 정리해고 철회와 복직으로 요구하며 농성중에 체포됐다. 고 지부장과 함께 연행되었던 시민들과 세종호텔 해고자 10여 명은 이날 석방되었다.세종호텔 정리해고철회를 위한 공동대책위원회(아래 공대위)는 3일 밤 11시 서대문경찰서 앞에서 기자회견를 열고 고 지부장의 석방을 요구하는 기자회견을 진행했다.고 지부장과 함께 연행되었다 석방되었던 허지희 세종호텔노조 사무장은 "점거 하지도 않았고 퇴거 의사도 밝혔다"라며 "영업방해라는 것은 말도 안되는 억지"라고 말했다.공대위에서 활동하는 이훈 활동가는 "세종호텔과 주명건 이사장은 자신이 가진 모든 힘을 써서 고진수 지부장을 가두려고 시도한다"라며 "고진수 지부장의 구속영장이 발부된다면 이재명 정부가 반노동 정부임이 드러날 때까지 싸울 것"이라고 밝혔다.서광순 민주노총 서울본부 부본부장은 "경찰들은 12.3 계엄 당시 윤석열의 계엄과 함께 했다"라며 "경찰들은 항상 집회와 시위를 가로막지만, 우리는 무언가를 부수고 파괴하는 사람들이 아니라 정당한 것을 요구하고 잘못된 것을 고치려는 노력을 할 뿐이다"라며 경찰의 공권력 집행을 강력히 비판했다.고진수 지부장은 4일 서울중앙지법에서 구속전피의자심문(영장실질심사)을 받을 예정이다. 공대위 측은 이날도 기자회견을 진행한다고 밝혔다.