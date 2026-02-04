육아휴직한 남편의 한마디, 여기에 힘을 줬습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲돌이켜보면 휴직은 멈춤이 아니라 함께 크는 시간이었고, 그것으로 충분하다. ⓒ 김소연 관련사진보기

"당신 그동안 정~말 힘들었겠다."

남편은 몹시 부지런하다. 미식가이고 깔끔하다. 그리고 힘도 세다. 그러니 육아는 제쳐두고 살림은 나보다 적임자가 아닌가. 우리 부부는 일찍이 남편의 소질(?)을 알아보았다. 일에 집중하고 싶은 나와 가정주부가 꿈인 남편. 그 꿈은 제주에서 이루어졌다.5년간의 제주살이 중, 남편은 2년 2개월의 육아 휴직을 했다. 큰 아이는 초등학교 2학년, 작은 아이는 유치원 다닐 때였으니 아이들을 먹이고 씻기고 재우는 보육의 시간은 지나간 시기였다. 부모로서 아이들이 자아를 건강하게 키워가도록 일상의 안녕과 안전을 살피는 것이 더 중요한 때였다. 부모가 역할을 바꾸어 균형을 이뤄 가는 것을 보여주는 것만으로도 좋은 교육이 될 것이라 믿었다.e-나라지표에서 확인한 최근 고용노동부 통계에 따르면, 지난해 고용보험 가입자 중, 육아휴직 첫 수급자는 총 18만 4329명이다. 이 중 남성 수급자 비율은 36.5%로 역대 가장 높은 수치를 기록했다고 한다. 남편이 육아휴직을 시작했던 2021년 26.3%였던 것과 비교하면 10%P 이상이 늘었고, 수급자 수로 보아도 약 4만 명 가까이 증가했다. 육아휴직 급여 상한액 인상, 중소기업 지원 확대, 사후지급금 폐지 등 정부의 제도적 지원이 효과도 큰 몫을 했겠다.5년 전 여름, 그가 회사에서 육아휴직을 승인받는 일은 쉽지 않았다. 남성 직원의 육아휴직이 처음은 아니었지만 아무래도 여전히 조심스러운 분위기였기 때문이다. 어렵게 휴직을 결정한 후에는 좀 편안해지길 바랐는데 그것도 아니었다. 휴직 중에도 이른 복직을 몇 번이나 고민했는지 모른다. 한편 장인어른이 가계의 경제적 부담 때문에 당신 딸이 불안해할까 걱정을 내비칠 때마다 위축되기도 했다. 그럼에도 남편은 26개월을 꿋꿋이 채우고 제자리로 복직했다.복직 후 한동안은 점심 사 먹을 일이 거의 없었다고 한다. 육아휴직을 주저하는 남자 후배들이 고민 상담을 원하며 식사 대접을 하겠다고 줄을 섰기 때문이다. 그렇게 줄줄이 육아휴직을 했으니, 남성 육아휴직 수급자 비율을 높이는데 남편이 조금은 일조했다고 해도 될까. 후배님들은 우리도 그랬듯 똑같은 고민을 안고 있었다.육아휴직 시기, 매일 아침 아이들의 아침 식사(주로 간장 계란밥과 사과 반 쪽)를 챙기고, 학교와 유치원에 함께 가는 것은 아빠 담당이었다. 아이들의 하루 일과를 자연스레 알게 되고, 일주일의 루틴이 익숙해지면 아내의 코치 없이도 아이들의 컨디션을 살핀다. 차 안에서 조잘조잘 이야기를 나누며 친구들 이름도 익힌다. 매일 업데이트되는 친구 이야기에 대화가 끊임없이 이어진다. '그 친구가 누구냐면' 하는 부연 설명이 필요 없어졌다. 아이들은 아빠의 시간이, 시선이, 관심이 자기에게 향한 다는 것을 아는 것 만으로도 충분한 것 같았다.남편이 말했다. 휴직 전에도 자주 하던 말이지만, 그 날은 '정말'에 힘이 들어가고 유난히 길게 늘어뜨려 말했다. 완전히 새로운 것을 알게 된 것처럼. 마치 아무 일 없는 듯 집안이 정돈 되어있고, 모든 물건이 제자리에 있으며, 아이들의 일정이 우선인지라 시간은 온전히 내 것이 아닌 채로 짬짬이 일을 하는 아내가 대단하게 여겨졌다고 했다. 그동안 머리로 이해하고, 입으로 위로했으나 자기가 아는 것은 다가 아니었다고 말이다. 역시 육아와 살림은 겪어봐야 안다.그는 정말 육아에 매진했다. 아이 키우는 '육아(育兒)'는 물론 자기 자신을 키우는 '육아(育我)'. 휴직 초반에는 온전히 주어진 시간을 어떻게 써야할 지 모르는 것 같았다고 한다. 내 꿈이 뭐였나 돌아보기도 하고 은퇴 후 가족들에게 천덕꾸러기 취급을 받는 모습까지 상상하면서. 그는 아이들이 학교 간 사이 운동을 하고, 책을 읽고, 문화센터를 섭렵했다. 승마, 왈츠, 연극, 일본어, 수영 등. 영리가 아닌 기쁨을 얻기 위해 하는 활동, 취미를 아주 열심히 탐구했다. 정년퇴직을 해도 젊은 시니어일텐데 남은 생에 즐거움을 더하기 위하여 무언가 배워야 한다면 지금이니까.육아휴직 이야기를 하다가 노후 준비로 흘러갔다. 그러니 더욱 추천한다는 이야기를 하고 싶다. 회사 눈치 보고 주변의 걱정 어린 시선을 이겨내어 얻길 바란다. '어린 아이를 기르는 일'을 주 목적으로 하되, 스스로를 돌아볼 시간으로 쪼개어 쓰길 바란다. 쪼갠 시간으로 남편이 자기만의 시간을 보낸다 해도 조금은 너그럽게 봐주자. 혼자 만의 시간이 귀한 것을 알아야 아내의 시간도 지켜준다.그렇게 신뢰가 쌓여 부부가 서로를 이해하는 데도 큰 도움이 되었다. 또한 사이 좋은 아빠 엄마의 모습은 아이들에게 좋은 교육이 된다. 가정의 평화와 균형이 사회의 안정을 줄 테고 그것이 곧 육아 휴직의 긍정 효과 아니겠는가. 가정 경제 상황이나 회사 분위기는 모두 다를 것이라 무조건 휴직하시라 덧붙이기는 어렵다. 하지만 우리집의 경우, 아빠의 육아휴직은 모두를 키운 시간이었다. 다만, 복직 이후 내가 곤란해졌지. 그가 집안일의 기준을 너무 높여 놓았기 때문에.