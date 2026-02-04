디아스포라의 피눈물, 현 정부도 답습할 텐가

큰사진보기 ▲18일 강원도 동해시 동해항 국제여객터미널에 일제 강점기 강제징용 등으로 사할린에 이주한 사할린 동포들이 영주 귀국 후 열린 환영행사에서 가족들과 만나 얼싸안으며 기뻐하고 있다. 영주귀국 사업을 주관한 재외동포청(청장 김경협)과 대한적십자사가 이날 개최한 환영식 행사에는 김경협 재외동포청장, 허정구 대한적십자사 사할린동포지원본부장 등이 참석해 80여년 만에 고국 땅을 밟는 동포들을 맞이했다. 2025.12.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

대한민국 정부에 묻는다. 당신들에게 700만 디아스포라는 인구 절벽을 메울 '가성비 좋은 소모품'인가? 이재명 정부가 출범한 후, 화려한 '대동(大同)'과 '실용'의 수사 뒤에 숨겨진 행정의 민낯은 여전히 '만 원짜리 계산기'에 머물러 있다. 2026년 예산안에서 생색내기식 증액을 논하기 전에, 왜 아직도 수많은 동포가 역사의 사각지대에서 '유령'으로 떠돌고 있는지 답해야 한다.700만 동포는 스스로 조국을 버린 이민자가 아니다. 구한말과 일제강점기, 국가라는 울타리가 무너졌을 때 생존을 위해 타국과 맺어야 했던 '비극적인 계약서'의 산물이다. 하와이 사탕수수밭으로, 사할린 탄광으로, 중앙아시아 황무지로 흩어진 그들은 국가가 사지로 밀어 넣은 역사의 파편들이다. 이재명 정부는 이들의 귀환을 단순한 '인구 정책'으로 접근하는 오만을 버려야 한다.조국은 그들을 '세 번' 버렸다.첫 번째 버림: 무능한 국가가 그들을 지키지 못해 이국땅 사지로 떠밀어 보냈을 때다.두 번째 버림: 해방 후, 차디찬 냉전과 외교적 실익을 핑계로 그들의 존재를 의도적으로 지우고 조사를 방기했을 때다.세 번째 버림: 그리고 지금이다. 고국으로 돌아오고 싶어 피눈물을 흘려도, 정부는 보이지 않는 '행정의 덫'을 사방에 깔아두었다. 까다로운 비자 요건, 증명할 수 없는 서류 요구, 국적 회복의 높은 문턱이라는 덫에 걸려 그들은 조국을 눈 앞에 두고도 들어오지 못하고 있다.역대 정부의 망각은 사할린과 중앙아시아에만 머물지 않았다. 독립 자금을 보냈던 멕시코·쿠바의 후손들, 적성국에 살았다는 이유로 유령 취급받은 중국 동북 3성 동포들 그리고 국적의 경계에서 차별받는 재일 조선적 동포들까지. 역대 정부는 이들을 '조사 대상'이 아닌 '관리 비용'으로 보며 여전히 행정의 덫 뒤에 방치하였다. 조사를 하면 책임을 져야 하니, 아예 통계 밖으로 밀어버린 '미필적 고의에 의한 유기'였다.현 정부 역시 '실태 점검'을 지시했다고는 하나, 여전히 예산과 행정 편의를 이유로 무국적 동포나 특정 지역 동포들을 조사 대상에서 누락하고 있다. 조사를 안 하는 것이 아니라, '책임지기 싫어 안 보이는 척'하는 비겁한 행정의 연속이다.이재명 대통령은 '실용'을 말하지만, 역사의 부채를 갚는 일에 '가성비'를 따지는 것은 실용이 아니라 '산술적 폭력'이다. 2026년 재외동포청 예산이 어디로 흘러가는지 보라. 그곳에 망각의 심연에 빠진 이들을 위한 자리는 있는가?임시정부를 먹여 살린 것은 이름 없는 동포들이 보내온 피 묻은 돈이었다. 100여 년 전, 하와이 사탕수수밭의 뙤약볕 아래서 하루 70센트를 받던 노동자들이 식비를 아껴 보낸 돈, 멕시코 에네켄 농장에서 가시덩굴에 살점이 뜯기며 모은 동전들, 그리고 사할린 탄광의 어둠 속에서 목숨값으로 받은 몇 루블의 돈이 꼬깃꼬깃 접혀 상해로 향했다. 그들은 하루 한 끼를 굶어가며 '조국이라는 이름의 보험'에 자신들의 생을 걸었다.그런데 이재명 정부는 100년이 지난 지금, 그 후손들에게 쥐꼬리만한 정착금 몇 장을 논하며 '재정 형편'을 운운하는가? 조상들이 피눈물로 조국을 샀다면, 국가는 최소한 그 후손들이 조국 땅에 발을 붙일 자리는 마련해줘야 한다. 역대 정부의 '깜깜이 행정'을 답습하며 조사를 누락하고 예우를 거부하는 행태는, 독립의 역사에 명백한 '국가적 배은망덕'이자 역사의 패륜이다.재외동포청을 외교부 산하의 심부름센터로 가두지 마라. 대통령 직속 위원회로 격상하여 전권을 부여하고, 법무부의 비자 장벽과 기재부의 계산기 논리를 넘어서는 결단을 내려라. 역사는 '정산'하는 것이 아니라 '예우'하는 것이다. 이재명 정부는 당장 그 천박한 계산기를 부수고, 국가가 없어서 맺어야 했던 그 슬픈 계약을 이제는 국가가 책임지고 파기하라.첫째, 재외동포청의 좁은 문을 부수고 대통령 직속 ''를 즉각 설치하라! 외교부 산하의 관료적 한계에 갇힌 현재의 시스템으로는 100년의 한을 풀 수 없다. 대통령이 직접 주재하고 법무부와 기재부를 호령하는 초법적 기구를 상설화하라. 행정 편의주의라는 이름의 '핑퐁 게임'을 중단시키고, 국가가 저지른 '세 번의 배신'을 결자해지하는 국가적 결단을 촉구한다.둘째, '행정의 덫'을 걷어내고 ''의 책임 행정을 전면 도입하라! 국가가 없던 시절의 서류 미비를 이유로 동포들에게 증명 책임을 떠넘기는 비겁한 짓을 당장 멈춰라. 독립운동의 후예와 강제 이주의 피해자들에게는 무조건적인 '특별귀환권'을 부여하라. 일단 조국의 품에 안은 뒤, 국가의 예산과 인력을 동원해 그들의 뿌리를 찾아주는 것이 대한민국이라는 국가가 갖춰야 할 최소한의 예의이자, 국가가 그들에게 진 '역사적 부채의식'을 갚는 최소한의 책임이다. 조국은 더 이상 그들에게 '스스로 존재를 증명하라'는 가혹한 숙제를 내지 마라.셋째, '1만 원 정산'의 모욕을 멈추고 ''을 편성하라! 푼돈 몇 장으로 입을 막으려는 천박한 계산기를 부숴라. 인구 소멸 지역의 회생과 동포들의 안정적 정착을 연계한 대규모 기금을 조성하라. 이것은 단순한 복지가 아니다. 100년 전 국가가 맺은 '비극적 계약'에 대해 대한민국이 지불해야 할 당연한 '역사적 이자'이자, 미래를 향한 가장 확실한 투자이다.