"충남대전 통합시장 권한 지나치게 '막강'... 교육자치 훼손 "

큰사진보기 ▲충남교사노조 사무실 전경 ⓒ 이재환 -충남교사노조 제공 관련사진보기

충남교사노조가 지난달 30일 더불어민주당이 발의한 충남대전행정 통합법안에 대해 "교육자치권 훼손"이라며 반발했다. 통합시장 권한 강화로 교육감의 권한이 상대적으로 축소됐다는 우려도 내놓았다.충남교사노조는 3일 성명을 통해 "충남·대전통합특별법안은 통합특별시장장에게 전례 없는 수준의 과도한 권한을 부여 한다"며 "교육의 정치화를 노골적으로 부추기고 있다"고 비판했다.그러면서 "대전·충남 통합특별법안 제72조, 제92조 등에 따르면 통합시장의 권한이 '충남·대전 대통령'수준으로 지나치게 막강하다"며 "교육감이 지역교육의 대표 결정권자가 아니라 협의·통보 대상 수준으로 밀려나고 교육관련 주요 정책에서 배제되는 구조이다. 이는 교육을 도시 개발과 정치적 치적 쌓기의 도구로 이용하겠다는 일방적 선언이나 다름없다"고 비판했다.충남교사노조는 "무엇보다 심각한 것은 유·초·중등 교육의 핵심 운영 기준을 법률이 아닌 '통합특별시 조례'로 대거 위임한 점"이라며 "조례는 법률이나 시행령보다 개정이 용이하여 지역 정치 상황이나 지방의회의 이해관계에 따라 교육 원칙이 수시로 흔들릴 위험이 크다"고 경고했다.그러면서 "현재의 법안 구조를 그대로 둔 채 행정 통합을 강행하는 것은 교육의 미래를 도박판에 올리는 것과 다름없다"고 비판했다.