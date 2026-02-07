왜곡된 팔레스타인 역사, 그 뒤에 숨은 의외의 원인은?

▲맥마흔이 외교부에 보고한 전보(1915)"파루키에 따르면, 프랑스가 알레포와 다마스쿠스, 하마, 홈스의 순수 아랍 지구(districts)를 점령할 경우 아랍인들이 무력으로 반대할 것이나, 이 지역을 제외할 경우 메카의 샤리프 (후세인)이 제안한 북서쪽 경계에서 약간의 수정이 가능함." ⓒ British National Archives 관련사진보기