'시장 출마 선언' 맹정호 "다시 뛰는 서산, 시민과 함께 미래로"

큰사진보기 ▲4일 오전, 맹정호 전 시장은 “(이제는)서산을 다시 바꿀 시간”이라면서 기자회견을 열고 지방선거 시장 출마를 공식 선언했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲맹정호 전 시장의 출마 선언 현장에는 앞서 지난 2일 시장 출마를 선언한 박상무(사진, 오른쪽) 전 도의원이 방문해 응원했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

맹정호 전 서산시장이 6.3지방선거 서산시장 출마를 공식 선언했다.맹 전 시장은 4일 오전 11시 서산시청 브링핑실에서 연 출마 기자회견에서 "위기는 위기를 직시할 때 극복할 수 있으며 지금은 대전환의 시기"라며 "(이제는)서산을 다시 바꿀 시간"이라고 밝혔다.민주당 내 시장 출마 선언은 지난 2일과 3일, 박상무 전 도의원과 한기남 전 청와대 행정관에 이어 세 번째다.이날 맹 전 시장은 "서산은 지금 석유화학 산업과 자동차 산업이 전환의 위기에 놓여 있는 등 심각한 위기"라면서 "(또한) 인구도 감소해 지난 4년간 면 단위 하나가 없어지고, 행정에 대한 시민들의 신뢰도 무너진 지 오래"라고 진단했다.그러면서 "서산은 중단 없이 전진하는 서산이 되어야 한다"며 "새로운 미래 신성장 동력을 준비하고 선점해야 한다"면서 "부활과 대전환으로 서산의 심장을 다시 뛰게 해야 한다"고 강조했다.맹 전 시장은 자신의 장점으로 민선 7기 당시 시민 중심의 민주적인 시정, 진심으로 소통하고자 했던 태도, 시민을 향한 따뜻한 애정, 내실 있게 서산의 내일을 준비하고자 했던 열정을 꼽았다.맹 전 시장은 이날 ▲서산의 산업 구조 다변화 ▲중단된 중앙도서관을 건립 ▲'온 가족 온 만족 하루정원' 조성 ▲대학생 중식비(학기당 50만 원), 어르신 간병비(일 3만 원) 지원, '복지 서산' ▲과감한 행정 혁신, '일 잘하는 서산' 등 5대 핵심 공약을 발표했다.특히, 자신이 추진했던 중앙도서관을 중단시켰던 이완섭 현 시장을 향해 "전임 시장의 흔적을 지우기 위한 '시민에 대한 폭거'"라고 작심 비판하면서 "중단된 도서관을 시민 모두의 공간으로 만들겠다"며 중앙도서관 건립 재추진 의사를 분명히 밝혔다.맹 전 시장은 중요한 시민의 삶을 위해 '민생 제일 서산', '사회적 약자와 소상공인, 자영업자와 농민, 노동자와 청년들을 위한 서산', '정책적 배려와 지원 확대' 등을 약속했다.그러면서 "시장은 시민의 세금은 시민들의 삶을 개선하는 데 쓰여야 한다"면서 "지금은 한가로운 베짱이의 리더십이 아닌 묵묵히 일하는 개미의 리더십이 필요하다"고 강조했다.아울러 최근 논의되고 있는 충남·대전 행정 통합에 대해서는 "행정 통합에 서산의 목소리가 담겨야 하고, 그 중심에 시장이 있다"며 "통합 특별시와 중앙정부와 긴밀하게 소통하면서 서산의 미래를 준비할 능력이 있는 사람이 시장이 되어야 한다"며 자신이 적임자라고 목소리를 높였다.이어 "어제보다 힘든 오늘을 견디며, 오늘보다는 나은 내일에 대한 희망을 품고 있는 수많은 시민을 만났다"며 "(시민들이) 굳게 잡은 손, 간절한 눈빛, 마음으로 전해졌던 심장의 고동 소리를 잊을 수가 없다"면서 이같이 말했다.마지막으로 맹 전 시장은 "맹정호의 심장은 다시 뛰고 있다"면서 "시민 여러분과 함께 다시 뛰는 서산을 만들겠다"며 지지를 호소했다.맹 전 시장은 충남대학교 총학생회장, 서산태안환경운동연합 사무국장, 노무현 대통령 비서실 행정관, 충남도의회 의원(재선), 민선 7기 서산시장으로 활동했다.한편 맹정호 전 시장의 출마 선언으로 민주당 출마 예상자들의 공식 출마 선언이 모두 끝나면서, 본선에 앞서 당내 경선을 통과하기 위한 치열한 승부가 예상된다.