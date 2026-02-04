공부는 공부대로 하고 학점은 날릴 뻔했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요."2026 봄학기 수강 신청 및 등록을 2월 3일부터 시작합니다."
지난 2일, 사이버대에서 온 메시지이다. 다음 날인 3일 아침 9시도 되기 전에 노트북 앞에 앉아 대기했다. 지난 학기에 늑장을 부리다가 낭패를 본 적이 있어 서두른 것이다.
보통 전공과목은 수강 인원 제한이 400명이고 교양과목은 600명 정도이다. 예외적으로 인원이 70명으로 제한되는 전공과목이 딱 하나 있었다. 나를 학교로 이끌어 주신 고수리 교수님의 '에세이 창작의 이해'이다. 수강 신청이 시작되는 9시에 바로 마감되는 바람에 결국 다음 학기에야 강의를 들을 수 있었다.
이번에도 그런 사태가 생길까 봐 미리 준비를 단단히 했다. 먼저 그 교수님의 과목을 클릭해 신청 버튼을 누른 후 전공 다섯 과목을 신청했다. 과목명이 지난 학기에 들었던 과목과 비슷해 이게 맞는지 확인이 필요했다. 학교 대표 번호로 전화해 문의했고, 전혀 다른 과목이라는 답을 듣고서야 안심이 되었다.
수강 신청은 다 마쳤지만, 그대로 창을 닫을 수가 없었다. 무언가 빠뜨린 것 같아 불안한 마음에 스크롤을 위아래로 돌리다 맨 아래에 있는 표 하나를 발견했다. '교과 영역별 이수학점 및 졸업 가능 최소이수학점'이었다. 몇 학기를 지나는 동안 전혀 관심을 두지 않았던 터라 그런 게 있는 줄도 몰랐다. 자세히 들여다보니 졸업 기준 전공학점 45학점이 이미 이수되어 있었다.
나는 2024년 9월에 1학년 신입생으로 입학했다. 전공도 교양도 골고루 들어야 마땅한데, 글을 잘 쓰고 싶은 다급한 마음에 계속 전공 수업만 들었던 것이다. 어떻게 해야 할지 몰라 다시 학교에 전화를 걸었다.
"대표전화의 상담량이 많아 연결이 지연될 수 있으니 1대1 온라인상담, 카톡 상담, 메타버스 상담을 이용해 주시기 바랍니다."
이 메시지만 계속 반복되었다. 일단 수강 신청이 급했기에 집안일은 뒤로 미루고 전화를 계속 걸었다. 카톡 상담이나 메타버스 상담은 어떻게 하는지 잘 몰라 가슴만 답답해졌다. 몇 차례 시도 끝에 겨우 전화 연결이 되었다. 담당 선생님에게 사정을 설명했다.
"학우님, 제가 보기엔 전공과목은 다 이수하셨습니다."
"선생님, 그러면 어떻게 하면 좋을까요? 해결 방법을 좀 알려 주세요."
다급한 내 말에 선생님은 차분하게 답해 주었다.
"교양과목과 일반과목을 신청하셔야 합니다."
"일반과목은 들을 만한 게 별로 없던데요."
"그럼 이번 학기에는 교양과목부터 신청해 부족한 학점을 채우시고, 다음 학기부터 일반과목을 신청하시면 되겠습니다."
고맙다는 인사를 남기고 다시 수강신청 창으로 들어갔다. 신청했던 전공 과목을 모두 삭제하고 교양 6과목을 골랐다. 그동안 얼마나 무심했는지, 봄학기에 다 들어도 3학점이 모자랄 정도였다. 이젠 실수하면 안 되기에 정신을 가다듬고 꼼꼼히 살펴본 후 나에게 필요한 과목만 고르고 골라 담았다.
'가족과 문화', '청소년 감정 코칭', '나에게 꼭 필요한 심리학', '나를 위한 커리어 코칭', '메타인지학습클리닉', '창의적 글쓰기'. 이렇게 여섯 과목이다.
내가 가장 중요하게 생각하는 사회 구성 중 하나는 가족이다. 한국의 가족주의 전통과 세대 간 차이를 다룬다는 점이 요즘 사회와 맞닿아 있는 것 같아 '가족과 문화'를 선택했다. '청소년 감정 코칭'과 '메타인지학습클리닉'은 곧 어린이에서 청소년으로 자라날 손자들을 이해하고, 학습과 진로 문제를 미리 공부해 두고 싶어 고른 과목이다.
'나에게 꼭 필요한 심리학'은 나 자신을 더 깊이 이해하고 타인을 바라보는 시야를 넓히고 싶다는 기대를 안고 신청했다. 인생을 살면서 스스로에게 던져야 할 질문을 마주하고 답을 찾아가는 과정이라는 강의 목표가 마음에 들어 '나를 위한 커리어 코칭'도 선택했다. 마지막으로 '창의적 글쓰기'는 글쓰기의 기초를 다지고 창의성과 비판력을 기르는 데 도움이 될 것 같았다.
하마터면 공부는 공부대로 하고 학점은 날릴 뻔했다. 눈에 보이는 것만 보고, 보고 싶은 것만 보는 나쁜 습관은 이제 버려야겠다. 학우들이 편하게 공부할 수 있도록 자세히 안내해 주고 상담해 준 학교에도 고마운 마음이 든다. 이제 곧 시작될 봄학기가 기대된다. 전공이 아니니 과제보다 시험 위주라는 점이 살짝 걱정되지만, 그만큼 더 열심히 할 이유가 된다.