공부는 공부대로 하고 학점은 날릴 뻔했다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"2026 봄학기 수강 신청 및 등록을 2월 3일부터 시작합니다."

큰사진보기 ▲신청했던 전공 과목을 모두 삭제하고 교양 6과목을 골랐다. ⓒ zulfugarkarimov on Unsplash 관련사진보기

AD

"대표전화의 상담량이 많아 연결이 지연될 수 있으니 1대1 온라인상담, 카톡 상담, 메타버스 상담을 이용해 주시기 바랍니다."

"학우님, 제가 보기엔 전공과목은 다 이수하셨습니다."

"선생님, 그러면 어떻게 하면 좋을까요? 해결 방법을 좀 알려 주세요."

"교양과목과 일반과목을 신청하셔야 합니다."

"일반과목은 들을 만한 게 별로 없던데요."

"그럼 이번 학기에는 교양과목부터 신청해 부족한 학점을 채우시고, 다음 학기부터 일반과목을 신청하시면 되겠습니다."

지난 2일, 사이버대에서 온 메시지이다. 다음 날인 3일 아침 9시도 되기 전에 노트북 앞에 앉아 대기했다. 지난 학기에 늑장을 부리다가 낭패를 본 적이 있어 서두른 것이다.보통 전공과목은 수강 인원 제한이 400명이고 교양과목은 600명 정도이다. 예외적으로 인원이 70명으로 제한되는 전공과목이 딱 하나 있었다. 나를 학교로 이끌어 주신 고수리 교수님의 '에세이 창작의 이해'이다. 수강 신청이 시작되는 9시에 바로 마감되는 바람에 결국 다음 학기에야 강의를 들을 수 있었다.이번에도 그런 사태가 생길까 봐 미리 준비를 단단히 했다. 먼저 그 교수님의 과목을 클릭해 신청 버튼을 누른 후 전공 다섯 과목을 신청했다. 과목명이 지난 학기에 들었던 과목과 비슷해 이게 맞는지 확인이 필요했다. 학교 대표 번호로 전화해 문의했고, 전혀 다른 과목이라는 답을 듣고서야 안심이 되었다.수강 신청은 다 마쳤지만, 그대로 창을 닫을 수가 없었다. 무언가 빠뜨린 것 같아 불안한 마음에 스크롤을 위아래로 돌리다 맨 아래에 있는 표 하나를 발견했다. '교과 영역별 이수학점 및 졸업 가능 최소이수학점'이었다. 몇 학기를 지나는 동안 전혀 관심을 두지 않았던 터라 그런 게 있는 줄도 몰랐다. 자세히 들여다보니 졸업 기준 전공학점 45학점이 이미 이수되어 있었다.나는 2024년 9월에 1학년 신입생으로 입학했다. 전공도 교양도 골고루 들어야 마땅한데, 글을 잘 쓰고 싶은 다급한 마음에 계속 전공 수업만 들었던 것이다. 어떻게 해야 할지 몰라 다시 학교에 전화를 걸었다.이 메시지만 계속 반복되었다. 일단 수강 신청이 급했기에 집안일은 뒤로 미루고 전화를 계속 걸었다. 카톡 상담이나 메타버스 상담은 어떻게 하는지 잘 몰라 가슴만 답답해졌다. 몇 차례 시도 끝에 겨우 전화 연결이 되었다. 담당 선생님에게 사정을 설명했다.다급한 내 말에 선생님은 차분하게 답해 주었다.고맙다는 인사를 남기고 다시 수강신청 창으로 들어갔다. 신청했던 전공 과목을 모두 삭제하고 교양 6과목을 골랐다. 그동안 얼마나 무심했는지, 봄학기에 다 들어도 3학점이 모자랄 정도였다. 이젠 실수하면 안 되기에 정신을 가다듬고 꼼꼼히 살펴본 후 나에게 필요한 과목만 고르고 골라 담았다.'가족과 문화', '청소년 감정 코칭', '나에게 꼭 필요한 심리학', '나를 위한 커리어 코칭', '메타인지학습클리닉', '창의적 글쓰기'. 이렇게 여섯 과목이다.내가 가장 중요하게 생각하는 사회 구성 중 하나는 가족이다. 한국의 가족주의 전통과 세대 간 차이를 다룬다는 점이 요즘 사회와 맞닿아 있는 것 같아 '가족과 문화'를 선택했다. '청소년 감정 코칭'과 '메타인지학습클리닉'은 곧 어린이에서 청소년으로 자라날 손자들을 이해하고, 학습과 진로 문제를 미리 공부해 두고 싶어 고른 과목이다.'나에게 꼭 필요한 심리학'은 나 자신을 더 깊이 이해하고 타인을 바라보는 시야를 넓히고 싶다는 기대를 안고 신청했다. 인생을 살면서 스스로에게 던져야 할 질문을 마주하고 답을 찾아가는 과정이라는 강의 목표가 마음에 들어 '나를 위한 커리어 코칭'도 선택했다. 마지막으로 '창의적 글쓰기'는 글쓰기의 기초를 다지고 창의성과 비판력을 기르는 데 도움이 될 것 같았다.하마터면 공부는 공부대로 하고 학점은 날릴 뻔했다. 눈에 보이는 것만 보고, 보고 싶은 것만 보는 나쁜 습관은 이제 버려야겠다. 학우들이 편하게 공부할 수 있도록 자세히 안내해 주고 상담해 준 학교에도 고마운 마음이 든다. 이제 곧 시작될 봄학기가 기대된다. 전공이 아니니 과제보다 시험 위주라는 점이 살짝 걱정되지만, 그만큼 더 열심히 할 이유가 된다.