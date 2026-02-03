"국민의힘은 억지와 어깃장 멈추고 '통합의 장'으로 복귀하라"

큰사진보기 ▲민주당대전시당. ⓒ 장재완 관련사진보기

대전·충남 행정통합특별법을 둘러싸고 이장우 대전시장과 조원휘 대전시의회 의장을 비롯한 국민의힘 소속 시의원들이 더불어민주당이 제출한 법안에 대해 연일 '후퇴'·'미흡'이라는 표현을 써가며 비판을 이어가는 가운데, 민주당 대전시당이 "억지와 어깃장을 멈추고 '통합의 장'으로 복귀하라"며 정면 반박하고 나섰다.더불어민주당 대전광역시당(위원장 박정현)은 3일 성명을 내 "대전·충남 통합이라는 백년대계를 목전에 두고, 국민의힘 소속 이장우 시장과 시의원들이 보여주는 행태가 도를 넘어서고 있다"고 규정하면서 "이장우 시장이 시대착오적인 '지역감정'을 들고나오자, 국민의힘 시의원들은 '주민투표'를 무기 삼아 어깃장을 놓으며 스스로 놓은 통합의 징검다리를 부수려 하고 있다"고 비판했다.민주당 대전시당은 특히 이 시장을 겨냥해 "민주당 발의 법안이 미비하다는 핑계로 '호남만 우대하느냐'는 식의 저급한 발언을 쏟아냈다"며 "법안에 보완이 필요하다면 국회를 설득하고 제도를 정교화하는 것이 순서이지, 해묵은 지역주의를 소환해 판을 깨는 것이 시장의 역할인가"라고 따져 물었다.통합 논의의 성격도 '선택'이 아니라 '필수'로 못 박았다. 민주당 대전시당은 "통합은 선택이 아닌 지방 생존을 위한 필수 전략"이라며 "대구·경북, 광주·전남 등 타 광역 지자체들은 정부의 지원을 지렛대 삼아 미래 동력 확보에 사활을 거는 동안, 유독 대전·충남만 내부의 정치적 셈법에 갇혀 황금 같은 기회를 허비하고 있다"고 주장했다.시의회 국민의힘 의원들이 '주민투표' 카드를 거론하는 흐름에 대해서도, 민주당 대전시당은 "이미 지난해 시의회 의결을 거쳐 절차적 정당성을 확보한 사안을 두고, 이제 와서 막대한 비용과 갈등이 예견되는 '주민투표'를 운운하는 것은 명백한 자기부정이자 대의민주주의를 흔드는 기만행위"라고 규정하면서, "지금 필요한 것은 선동과 억지가 아니라, 정교한 정책과 논리"라고 압박했다.민주당 대전시당은 그러면서 "겉으로는 통합을 외치면서 뒤로는 '법안 탓'을 하며 판을 흔드는 이중적인 태도는 책임 있는 행정가와 의회의 자세가 아니다"라고 선을 그은 뒤, "지금은 '국회의 시간'"이라며 "이장우 시장과 국민의힘 시의원들은 소모적인 정쟁을 멈추고, '통합 대전·충남'의 길로 즉각 복귀하라"고 촉구했다.한편, 이장우 대전시장은 지난 2일 기자간담회를 통해 민주당이 발의한 '충남대전통합특별법안'을 두고, 특례 축소와 자치권 후퇴가 심각한 수준이라고 비판하면서 '주민투표'를 검토하겠다고 밝혔고, 조원휘 대전시의회 의장도 3일 기자간담회를 열어 '시의회 재의결' 또는 '주민투표를 추진하겠다'고 밝힌 바 있다.