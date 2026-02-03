성일종 "부동산 정책, 정치 프레임 벗어나 공급·경제 논리로 접근해야"

큰사진보기 ▲성일종 의원 ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원은 3일 이재명 대통령의 부동산 관련 발언을 두고 "부동산 정책을 '내란 프레임'으로 정치화할 것이 아니라, 안정적인 주택 공급을 통해 국민 신뢰를 회복해야 한다"고 밝혔다.성 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "높은 주거비용으로 결혼과 출산을 포기하는 청년들의 고통은 분명한 현실"이라면서도 "그 책임을 특정 집단에 돌리며 대립 구도로 몰아가는 방식은 해법이 될 수 없다"고 주장했다. 그는 과거 정부의 부동산 정책을 언급하며 "정책 실패에 대한 성찰과 설명 없이 경고성 메시지를 반복하는 것은 적절하지 않다"고 지적했다.앞서 이 대통령은 같은 날 SNS를 통해 다주택자와 부동산 투기를 비판하며, 높은 주거비로 어려움을 겪는 청년층의 현실을 강조했다. 이에 대해 성 의원은 "집권 세력이 먼저 모범을 보여야 정책의 설득력이 생긴다"며 "정책의 일관성과 공정성이 담보되지 않으면 국민 신뢰를 얻기 어렵다"고 말했다.성 의원은 현 정부의 주택 정책 방향에 대해서도 문제를 제기했다. 그는 "주택 공급은 공공과 민간이 균형을 이뤄야 하지만, 최근 발표된 대책에는 재건축·재개발과 관련한 실질적 방안이 빠져 있다"며 "실수요자를 위한 금융 지원보다는 다주택자 규제에만 초점이 맞춰져 있다"고 주장했다.이어 "부동산 정책은 여야를 떠나 국민의 기본적인 주거 안정과 직결된 사안"이라며 "정치적 공방을 넘어 현실적인 공급 대책과 제도 설계로 접근해야 한다"고 강조했다.