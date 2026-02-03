성일종 "태안 미래항공연구센터 연계 MOU 체결…주민설명회도 함께 열어"

큰사진보기 ▲성일종 의원은 3일 “오는 10일 오후 3시 태안문예회관에서 미래항공연구센터와 연계한 방산 대기업 간 협력 양해각서(MOU) 체결식과 주민설명회를 개최할 예정”이라고 밝혔다. ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원(3선·충남 서산·태안)이 태안 미래항공연구센터 조성과 연계한 방산 기업 협력 구상을 공개했다.성 의원은 3일 "오는 10일 오후 3시 태안문예회관에서 미래항공연구센터와 연계한 방산 대기업 간 협력 양해각서(MOU) 체결식과 주민설명회를 개최할 예정"이라고 밝혔다. 성 의원은 이를 앞두고 이날 국회에서 방산 대기업 임원들과 사전 간담회를 주재했다.국회 의원회관 제4간담회의실에서 열린 간담회에는 성 의원을 비롯해 국방과학연구소, 국방부, 충남도 관계자와 함께 대한항공, 한화에어로스페이스, KAI, LIG넥스원 등 방산 대기업 관계자들이 참석했다. 참석자들은 10일 태안문예회관에서 '미래항공연구센터와 연계한 미래항공 산업 육성'을 주제로 MOU를 체결하고, 지역 주민을 대상으로 사업 추진 방향을 설명하는 자리를 함께 마련하기로 뜻을 모았다.이번 MOU에는 성일종 의원과 충청남도, 국방과학연구소, 그리고 국내 방산 대기업 4개사가 협약 당사자로 참여할 예정이다. 협약 내용에는 미래항공연구센터와 연계한 연구개발 협력과 산업 기반 조성 방향 등이 포함될 것으로 알려졌다.성 의원은 "사전 간담회를 통해 협약 당사자 간 기본적인 공감대를 형성했다"며 "이번 MOU 체결이 태안 미래항공연구센터 주변에 연구시설과 관련 산업 인프라가 들어설 수 있는 토대를 마련하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.한편, 성 의원은 같은 날 MOU 체결식과 주민설명회가 끝난 뒤, 태안읍과 남면 주민들을 대상으로 지난 1년간의 의정활동을 보고하는 의정보고회도 같은 장소에서 열 계획이다.