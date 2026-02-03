임광현 국세청장 "세제 정상화중, 3주택자 세 부담 2.7배 증가"

큰사진보기 ▲임광현 국세청장이 16일 국회 기획재정위원회의 국정감사에서 여야 의원들의 질의에 답하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲부동산 다주택자 양도세 중과유예 전후 세금 비교 ⓒ 국세청 관련사진보기

정부가 오는 5월 9일 다주택자의 양도소득세 중과 유예 종료를 발표한 가운데, 임광현 국세청장은 "세제 정책의 정상화가 이뤄지고 있다"고 밝혔다. 또 정부 발표대로 양도세 중과 유예가 종료될 경우, 3채의 주택을 갖고 있는 사람의 세 부담이 최대 2.7배에 달할 것으로 알려졌다.임 청장은 3일 오후 페이스북에 '이제 정상화 되고 있습니다'라는 제목의 글을 올렸다. 그는 이날 오후 국무회의에서 이재명 대통령에게 보고된 정부의 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 언급한 후, 향후 다주택자들의 세 부담이 얼마나 늘어날지를 예측했다.그는 15년 동안 보유한 20억짜리 주택을 팔면서 10억 원의 양도차익을 올린다고 가정을 했다. 현행대로 양도세 중과를 유예할 경우 2억6000만원의 세금을 내도록 돼 있다. 하지만 5월 9일 이후엔 2 주택자의 경우 세금이 5억9000만 원으로 126% 오른다. 3주택자는 기존보다 4억2000만 원이 오른 6억8000만 원을 세금으로 내야 한다.이어 과거 양도세 중과 규정이 시행되던 2021년 전후를 비교하면서, 임 청장은 "조정대상지역 내 다주택자의 주택 양도 건수가 3.9만건(2019년)에서 11.5만건(2021년)까지 급증했다"고 소개했다. 그는 "이렇게 정부의 정책을 신뢰하고 합리적 판단을 내렸던 많은 분들이 22년 (양도세 중과) 정책이 유예되었을 때 얼마나 허탈했겠는가"라고 반문했다.임 청장은 이어 "정부 정책, 특히 세제 정책은 일관성이 중요하다"면서 "이제 정상화가 이뤄지고 있다"고 강조했다.국세청은 정부의 양도세 중과 유예 종료 세부사항이 확정되는대로, 유예 종료 시까지 '양도세 중과 대상 전용 신고 상담창구'를 운영하기로 했다.한편 이날 재정경제부는 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예조치를 종료하기로 했다고 밝혔다. 이날까지 주택 매매 잔금까지 모두 치르고 양도한 거래만 적용된다고 했다.대신 잔금과 등기 일정을 고려해 일부 말미를 주기로 했다. 서울 강남, 서초, 송파, 용산 등 4개구에서는 5월 9일까지 일단 계약하고, 최대 3개월 이내에 잔금과 등기까지 마쳐야 한다. 나머지 서울 21개구와 경기 과천, 광명, 성남, 수원 등 새롭게 조정지역으로 지정된 곳에선 6개월의 시간을 주는 방안이 검토중이다. 양도 소득에 대한 중과를 피하기 위해선 오는 11월 9일까지 주택 양도 잔금과 등기까지 마무리 해야한다.