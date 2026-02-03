김경수 "방산-우주항공, 경남의 균형성장 이끄는 핵심 산업"

큰사진보기 ▲김경수 대통령직속 지방시대위원장이 2.3.(화) 창원에서 열린 ‘한화에어로스페이스 2026 상생협력 선포식’에 참석해 축사를 하고 있다. ⓒ 지방시대위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김경수 대통령직속 지방시대위원장과 기업 관계자 및 지역 국회의원이 2.3.(화) 창원에서 열린 ‘한화에어로스페이스 2026 상생협력 선포식’에 참석했다. ⓒ 지방시대위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김경수 지방시대위원장이 한화에어로스페이스 상생협력 선포식에 참석후 기업 관계자들과 함께 현장을 시찰했다. ⓒ 지방시대위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 한화에어로스페이스 창원3사업장에서 열린 ‘협력사 상생협력 선포식’ ⓒ 창원시청 관련사진보기

김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장은 ""방산·우주항공, 경남의 균형성장 이끄는 핵심 산업"이라고 밝혔다.김경수 위원장은 3일 한화에어로스페이스 창원3사업장에서 열린 '협력사 상생협력 선포식'에 참석했다. 선포식에는 손재일 한화에어로스페이스 대표이사와 상생협력 협의회 회원사, 김종양·허성무 국회의원 등이 참석했다.이번 선포식은 방산·우주항공 국가전략산업의 혁신 성장과 지역균형발전을 위해 대·중소기업 간 동반성장 생태계를 구축하고, 첨단기술 혁신과 수출 확대를 중소 협력사와 함께 추진하기 위한 상생협력 공동선언의 자리로 마련됐다.이는지난 9일 정부가 발표한'2026년 경제성장전략'의 하나로 방산 등 신성장엔진 육성과 대·중소기업 상생성장 정책을 현장에서 구체화한 의미를 갖는다.김경수 위원장은 축사를 통해 한화에어로스페이스의 상생협력 선언이 지방시대위원회의 핵심인 '5극3특 국가균형성장 전략'을 현장에서 구현한 대표적 선도 사례라고 강조했다.김경수 위원장은 "지역에 뿌리내린 전략산업과 대·중소기업 상생협력이 결합 될 때 지방이 대한민국 성장의 주체가 될 수 있다"며, "지방시대위원회는 앞으로도 지역 주도의 산업 생태계가 확산될 수 있도록 제도적‧재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.창원시는 '협력사 상생협력 선포식'을 환영한다고 밝혔다. 창원시는 "선포식은 상생협력활동 및 사례, 공동개발 우수사례 소개를 시작으로 올해 상생협력지원 확대 정책 발표, 공동선언 세리머니의 순으로 진행되었다"라며 "상생협력지원 주요 발표 내용으로는 '혁신 성과공유제' 신규 도입과 '동반성장펀드'의 확대 운영이 포함됐다"라고 소개했다.조성환 창원특례시 미래전략산업국장은 "방위산업의 발전과 상생을 도모하기 위한 오늘의 협력 선포식을 창원특례시도 진심으로 환영하고 축하한다"라며 "이번 상생 공동선언을 통해 한화에어로스페이스와 협력사들이 글로벌 경쟁력을 갖춘 상생 생태계를 구축하는 발판을 마련할 것을 기대한다"고 말했다.