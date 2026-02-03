이 대통령 "비싼 빵 먹은 소비자, 담합 알아도 왜 고발 못하나"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 독점 및 불공정거래에 관한 사안에 대한 공정거래위원회의 전속고발권 폐지 검토를 주문했다. 고발 남발로 인한 기업 활동 위축을 막기 위해 도입된 제도지만 오히려 공정위의 자의적 판단에 따라 고발을 결정해 대기업 면죄부로 활용되는 등 문제가 많다는 취지였다.이 대통령은 3일 국무회의에서 최근 검찰에서 적발한 약 9조원 대 설탕·밀가루 가격담합 사건을 거론하면서 이 점을 짚었다.이 대통령은 "범죄를 저지르면 원칙적으론 아무나 체포까지 할 수 있는 것이 형사소송법의 대원칙인데 왜 공정거래 사건은 누군가가 고발해야 하며 고발 안 하면 수사도 못하고 기소·처벌도 못하고 이상하지 않나"면서 "왜 전속고발권 그런 것이 필요하나"라고 물었다.이에 주병기 공정거래위원장은 "현행법상 검찰이나 중소벤처기업부 장관의 고발 요청이 오면 공정위는 고발할 수밖에 없는 등 (공정위의) 고발권 독점은 실질적으로 작동하진 않는다"고 해명했다.하지만 이 대통령은 "소비자들이 여태 비싼 빵을 먹지 않았나. (설탕·밀가루 가격담합) 그걸 알아도 소비자들은 고발하지 못한다는 건데 공정위 권한이 너무 크다"라며 "전속고발을 폐지하던지, 일정 숫자 이상의 국민들에게 고발권을 주던지 해야 한다"고 주문했다.또 "(공정위의) 얘기를 들어보면 인력은 부족하고 (사건은) 너무 많아서 그렇다는데 (그러면) 고발이 자의적으로 되잖나"라며 "다 위반하는데 미운 사람, 특별히 이유 있는 사람만 고발하고, 그건 정상사회가 아니다"라고 했다.주 위원장이 "제도개편안을 만들고 있다. 지방자치단체 쪽으로 (고발권을) 확대하는 방향으로"라고 답했을 땐, "너무 오래 걸린다"면서 빠른 검토를 주문했다. 아울러 "이 부분만 그런 게 아니다. 권한을 가진 사람들이 자의적으로 누구는 봐주고 누구는 선별해서 하고 하면 정상 사회가 아니다"고 재차 강조했다.특히 "기업 운영 영역에서 벌어지는 체계적인 범법 행위는 사회적 폐해가 훨씬 큰데 계란 훔친 사람은 반드시 처벌하면서 왜 기업의 거대 범죄에는 이렇게 장애물이 많냐"라며 "근본적으로 바뀌어야 한다"고 당부했다.