'두쫀쿠' 열풍 뒤의 그림자... 우리는 왜 '알고리즘 미식'에 중독됐나

큰사진보기 ▲두쫀쿠 증정하는 헌혈의집1월 29일 서울 종로구 대한적십자사 서울동부혈액원 헌혈의집 광화문센터에 전혈 혈소판 헌혈자에게 증정된 '두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)'가 놓여있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

"지금 당신이 먹고 있는 그 간식은 진정 당신이 원한 맛입니까, 아니면 알고리즘이 권한 맛입니까?"

최근 SNS를 켜면 온통 '두쫀쿠(두바이 초콜릿 쫀득 쿠키)' 이야기뿐이다. 어린아이부터 어르신들까지 이 생소한 이름의 간식을 구매하기 위해 줄을 서는 진풍경이 벌어진다. 건강에 이롭지 않다는 우려가 무색하게, 헌혈의 집 기념품으로까지 등장할 만큼 그 기세가 대단하다. 그러나 우리는 이미 경험으로 알고 있다. 몇 년 전 대만 카스테라가, 그리고 탕후루가 그러했듯 이 열풍 또한 신기루처럼 사라질 것이라는 사실을 말이다.이러한 현상은 단순한 호기심을 넘어선 사회심리적 현상이다. 그 중심에는 '포모 증후군(FOMO, Fear Of Missing Out)'이 자리 잡고 있다. 흐름을 놓치는 것에 대한 두려움, 나만 먹어보지 못했다는 소외감이 '유행에 뒤처진 사람'이라는 불안을 자극한다.또한, 특정 상품에 대한 수요가 많아지면 타인의 소비에 편승하는 '밴드왜건 효과(Bandwagon Effect)'가 발생하며, SNS의 시각적 자극은 이 효과를 전 세계적으로 증폭시킨다. 여기에 구하기 힘든 '희소성'을 과시하며 만족감을 느끼는 '베블런 효과(Veblen Effect)'까지 한몫하면서, 특정 음식을 먹기 위해 줄을 서는 행위 자체가 하나의 '인증샷 스펙'이 된다. 이는 다시 해당 음식의 희소성을 강화하는 악순환을 낳는다.최근의 먹거리 유행은 새로운 창업뿐 아니라 기존 소상공인들의 운영 방식에도 깊숙이 침투해 있다. 동네 제과점이나 카페들은 생존을 위해 유행하는 메뉴를 급하게 추가한다. 본연의 레시피나 철학보다는 '지금 당장 뜨는 것'을 만들어내야 한다는 압박감 때문이다.문제는 이러한 '트렌드 따라잡기'가 지속 가능하지 않다는 점이다. 유행이 바뀌면 공들여 준비한 재료와 도구들은 금세 애물단지가 된다. 소상공인들은 자신의 전문성을 강화하기보다 시시각각 변하는 SNS 알고리즘의 비위를 맞추는 데 에너지를 쏟게 되고, 이는 결국 지역 미식 문화의 다양성과 개성을 해치는 결과로 이어진다.최근에는 한국식으로 재해석한 두쫀쿠가 거꾸로 두바이에 역수출되고 있다는 보도까지 들려온다. 하지만 외래의 자극적인 맛을 한국사람이 다르게 만들었다고 해서 이를 진정한 'K-푸드'라 부를 수 있을까. 과연 이러한 현상이 얼마나 지속 가능할지 의문이다.이 무한 반복되는 '유행의 굴레'에서 벗어나기 위해서는 소비자와 생산자, 그리고 우리 사회의 다각적인 성찰이 필요하다. 미디어가 양산하는 자극적인 초가공 식품에 매몰되기보다, 우리의 전통과 건강에 부합하는 '지속 가능한 먹거리'에 대한 관심과 개발이 선행되어야 한다. 줄을 서서 기다리는 그 시간과 자신의 건강을 담보로 할 만큼, 지금 내 손에 든 음식이 가치 있는 것인지 소비자 스스로 주체적인 질문을 던져야 할 때다.생산자 또한 유행을 쫓는 '미투(Me-too) 메뉴'보다는 자신만의 본질적인 맛과 차별화에 집중하는 뚝심이 필요하다. 유행은 변하지만 본질은 변하지 않기 때문이다.반짝 유행에 휩쓸려 건강과 주체성을 잃어버리는 일이 반복되지 않도록, 이제는 우리 사회 전체가 이 '유행 중독'에 대해 진지한 성찰을 시작해야 한다.