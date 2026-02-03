"시민의견 외면한 '대전충남통합 특별법'... 개발식민지 전락 우려"

큰사진보기 ▲대전충남녹색엽합은 3일 성명을 내고 "시민의견을 외면한 채 성장 환상에 사로잡혀 지역을 개발산업의 식민지로 만드는 통합 추진을 당장 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

대전충남녹색연합이 더불어민주당이 발의한 충남·대전통합특별법안에 대해 "시민의견을 외면한 채 성장 환상에 사로잡혀 지역을 개발산업의 식민지로 만들 수 있다"며 통합 추진의 즉각 중단과 공론화 절차를 촉구하고 나섰다.대전충남녹색연합은 3일 성명을 내 "대전충남 행정통합은 지방자치의 구조와 재정, 행정 권한 등 지역 전반이 바뀌는 중대한 선택임에도 주민의견은 패싱된 채, 오로지 정치권이 설정한 목표대로 밀어붙이는 방식으로 진행되고 있다"고 비판하면서, 지난 1월 30일 공개된 '충남대전통합특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 조성을 위한 특별법안'에 "우려스러운 조항들이 대다수"라고 주장했다.이들이 특히 문제로 지목한 것은 통합특별시장의 개발사업 권한이 크게 강화되는 조항이다. 대전충남녹색연합은 "해당 법안에는 ▲부처별 개별 인허가가 필요했던 40여 개 사항을 지자체장이 일괄 인허가할 수 있는 권한 ▲환경부 장관과 협의만으로 공원 구역을 해제·축소할 수 있는 권한 ▲산림이용진흥지구 지정 및 산지전용허가 권한 확대 등이 담겼다"며 "통합은 구실일 뿐 개발을 부추기려는 수단임을 명확히 보여준다"고 주장했다.대전충남녹색연합은 또 "특별시장의 커지는 권한에 대한 견제 장치는 너무나 빈약하다"고 강조하면서, 특별시장의 시행 승인만으로 관련 인허가 절차를 취한 것으로 보게 하는 조항(제78조 및 제79조)이 "통합시장의 의지만으로도 마구잡이 난개발을 추진할 수 있는 근거가 된다"고 주장했다.특히 "제78조 4항의 경우 보완 조건 개발 시행에서 보완이 되지 않은 경우에 대한 패널티 조항이 없어 사업자와 특별시장의 개발행위에 대한 견제책이 없다"고도 밝혔다.개발계획의 심의·의결 구조 역시 '자기심의'에 가깝다는 문제도 제기했다. 대전충남녹색연합은 "경제과학중심도시 개발의 기본계획 심의위원회 위원장이 특별시장인 점(제74조 ③), 개발용 토지를 안정적으로 취득·처분하기 위해 통합특별시의회 의결을 받지 않아도 되는 점(제81조 ⑤항) 등은 개발 독주를 막아낼 장치가 전무하다는 것을 보여준다"고 비판했다.아울러 산림 개발을 촉진할 수 있다는 특례 조항은 "더욱 심각하다"는 평가를 내렸다. 이들은 "산지관리법 적용특례(제189조)를 통해 '산림이용진흥지구'를 지정하고, 백두대간 보호법 규제에도 불구하고 민간사업자가 개발할 수 있는 범위를 파격적으로 넓혔다"며 "특히 산림이용진흥지구 내 전망시설을 포함한 탐방로 설치, 모노레일, 케이블카(삭도 포함) 건설을 허가하는 특례(제286조 ②의 4)는 과도한 산림개발을 초래할 것"이라고 주장했다.그러면서 대전충남녹색연합은 "기후위기 적응자원인 녹지 보전이라는 탄소중립 기본법이 제시하는 특별시장의 책무가 철저히 외면되고 있다"고 밝혔다.대전충남녹색연합은 "자치분권과 수도권 일극체제를 전환한다는 특별법안에서, 우리는 '성장'이라고는 개발망령을 본다. 특별법에서 제시하는 '성장' 염원은 환상에 가깝다"고 일갈한 뒤 "'정의로운 전환 특구'나 '국방산업혁신클러스터' 같은 구상도 '성장'의 실체라기보다 지역의 삶을 위험에 노출시키는 방식으로 작동할 수 있다"고 경고했다.끝으로 이들은 "통합 중단을 요구하는 시민사회의 목소리를 외면한 채 정치적 목적에 의해 추진되는 통합은 당장 중단돼야 한다"며 "대전시민과 충남도민이 직접 판단할 수 있도록 충분한 숙의 공론화 과정을 진행하라"고 촉구했다.