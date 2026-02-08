"밤이 되면 우는 아기, 따라 울고 싶다"는 산모에게 해준 말

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

"아기는 괜찮은 거죠?"

"낮에는 괜찮은데요… 밤이 되면 많이 울어요. 선생님이 계실 땐 괜찮은 것 같은데, 제가 뭘 잘못하고 있는 걸까요? 특별한 이유 없이 계속 우니까 너무 힘들어요. 저도 따라 울고 싶었어요."

ⓒ tjsocoz on Unsplash

"엄마 뱃속에서 그렇게 오래 웅크리고 있다가, 갑자기 이렇게 넓은 세상으로 나왔잖아요. 안 불안하면 그게 더 이상한 거죠."

"아직은 신생아예요. 밤이 되면 더 불안할 수 있어요. 그럴 땐 포대기로 조금 단단하게 감싸 주세요."

"말이 통하지 않는 것 같아도, 다 알아듣는다고 생각하고 계속 말해 주세요. 조금 있다가 분유를 줄게, 엄마가 곁에 있어, 괜찮아. 이렇게요."

"아기는요, 누가 곁에 있는지는 느껴요. 그 느낌만으로도 훨씬 덜 불안해질 수 있어요."

"선생님 말이 맞는 것 같아요. 아기도… 뭔가를 아는 것 같아요."

지난 연말, 돌봄을 나갔던 한 산모의 집에서였다. 아기는 전반적으로 안정적인 상태였다. 수유도 잘했고, 잠도 제법 이어서 자고 있었다. 낮 동안 울음도 잦지 않았다. 겉으로 보기에는 크게 걱정할 것이 없어 보였다. 아기를 내려놓고 나서야 엄마의 얼굴이 눈에 들어왔다. 말수가 적었고, 질문을 할 때마다 목소리가 조금씩 낮아졌다.엄마는 같은 말을 몇 번이나 반복했다. 확인이라기보다 안심을 구하는 쪽에 가까워 보였다. 잠시 망설이던 엄마는 지난밤 이야기를 꺼냈다.나는 잠깐 아기를 보다가 엄마에게 이렇게 말했다.엄마는 아무 말 없이 내 말을 들었다.나는 아기가 불안하지 않도록 싸는 방법을 보여주며 말을 이었다.엄마는 고개를 끄덕였다.다음 날, 산모는 나를 보자마자 말했다.그 말은 아기가 갑자기 달라졌다는 뜻이라기보다 엄마의 마음이 먼저 내려온 뒤에 나온 말처럼 들렸다. 현장에서 일하다 보면 이런 순간을 자주 만난다. 아기는 비교적 안정돼 있지만, 엄마는 계속 스스로를 의심하고 있는 시간들이다.돌봄은 아기만을 보는 일처럼 보이지만, 실제로는 엄마의 마음을 함께 살피는 일이기도 하다. 대부분의 산모들은 수면 부족과 회복되지 않은 몸 상태 속에서, 처음 겪는 육아 앞에 쉽게 자신을 의심하게 된다.그날 내가 가장 먼저 한 일은 아기를 안아주는 것이 아니었다. 엄마의 말을 끝까지 듣는 일이었다. 그 불안은 엄마의 잘못이 아니라, 처음 겪는 시간 앞에서 누구나 느낄 수 있는 감정이었다. 그 시기에는 엄마의 마음이 아기에게 그대로 닿을 수 있다는 사실을, 나는 조심스럽게 전하고 싶었다.아기의 불안을 설명하는 말은, 결국 엄마의 마음을 조금 내려놓게 하기 위한 말이기도 했다. 아기는 그날도 잘 잠들었다. 그리고 나는 다시 확인했다. 아기보다 먼저 바라봐야 할 사람이 있었다는 사실을.