이 대통령, KBS 이사 임명 취소 판결에 항소 포기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 윤석열 정부 당시 '2인 체제' 방송통신위원회(현 방송미디어통신위원회) 의결로 추천된 한국방송공사(KBS) 이사 7명을 대통령이 임명한 것은 무효라는 법원 판결에 항소를 포기했다.강유정 청와대 대변인은 3일 서면 브리핑에서 "이 대통령은 오늘 현 KBS 이사 7명에 대한 임명 처분 취소 사건 1심 재판부에 항소포기서를 제출했다"고 알렸다.앞서 서울행정법원 행정12부(강재원 부장판사)는 지난달 22일 김찬태·류일형·이상요·정재권·조숙현 등 KBS 전현직 이사들이 방통위와 대통령을 상대로 낸 신임 이사 임명 무효 확인 소송에서 임명 처분 취소 판단을 내린 바 있다.당시 재판부는 "방통위법이 방통위를 합의제로 규정하며 여러 규정을 두는 이유는 다양성 보장을 핵심 가치로 하는 방송의 자유를 실현하기 위한 것"이라며 "(이진숙 전 위원장·김태규 전 부위원장) 2인의 위원만으로 중요 사항을 의결하면 서로 다른 의견을 교환하더라도 과반수의 찬성 개념을 불가능하게 한다"고 지적한 바 있다.즉 '2인 체제' 방통위의 의결이 정족수 요건을 충족하지 못한, 절차상 중대한 하자가 있다는 판단이다.이와 관련 강 대변인은 "이 대통령은 1심 법원의 판결 취지를 존중하여 항소 포기를 결정했다"고 설명했다.한편, 이 대통령의 항소 포기로 임명 무효 처분이 확정되면 박장범 현 KBS 사장에 대한 안팎의 퇴진 요구가 더 거세질 것으로 관측된다. 임명 무효 처분을 받은 현 이사 7명이 지난 2024년 12월 박 사장 선출에 관여한 바 있기 때문이다.