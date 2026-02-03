김성근 전 부교육감 '다시 민주교육감' 내걸고 출마

큰사진보기 ▲김성근 전 충북부교육감이 3일 기자회견을 열고, 6월 교육감선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김성근 전 충북 부교육감이 다시 민주교육감 시대를 열겠다며 충북교육감 선거 출마를 선언했다.김 전 부교육감은 3일 충북교육청 기자실에서 기자회견을 열고 "윤석열 정부와 함께 탄생한 윤건영 교육감 체제 4년 동안 충북교육은 시대착오적 경쟁교육으로 퇴행했다"며 "멈춰 선 충북교육의 심장을 다시 뛰게 하고, 민주주의의 가치 위에서 교육의 자부심을 되찾겠다"고 출마의 변을 밝혔다.그는 현직 윤 교육감 체제의 교육 정책에 대해 "겉으로는 성과가 쌓이는 것처럼 보이지만, 교실과 지역에서는 경고 신호가 더욱 분명해지고 있다"며 "아이들의 일상은 불안해지고 학교는 지쳐가며 지역 교육의 기반도 약화되고 있다"고 비판했다.김성근 출마예정자는 충북교육이 AI·디지털 전환, 저출생과 지역소멸, 기후위기 등 사회적 대전환기에 제대로 대응하지 못하고 있다고 진단했다. 그는 "대학 입시와 성적 경쟁 중심의 낡은 프레임에 갇힌 채 전시성 성과와 지표 행정에 매달리고 있다"며 "그 결과 학습격차와 정서·행동 위기가 누적되고 학교가 교육에 집중하기 어려운 상황에 놓였다"고 지적했다.특히 학업중단 학생 증가, 학교폭력 발생률 상승, 정서·심리 위기 심화, 학교생활 만족도 하락 등을 언급하며 "이는 단순한 통계가 아니라 교실이 더 이상 안전한 성장의 공간으로 기능하지 못하고 있다는 심각한 경고"라고 강조했다.행정 신뢰 붕괴 문제도 도마에 올렸다. 김성근 출마예정자는 "단재교육연수원 블랙리스트 논란을 시작으로 민원 서비스와 청렴도 하락, 교육감 골프 접대 의혹과 고위 간부 갑질 징계 등으로 충북교육의 도덕성과 신뢰가 크게 훼손됐다"며 "상명하달식 행정과 소통 없는 정책 추진으로 충북교육의 자부심이 무너졌다"고 말했다.그는 대안으로 '교육주권 대개혁'을 제시하며 ▲ 성장의 가치 실현 ▲ 참여를 통한 실질적 교육주권 구현 ▲ 안심할 수 있는 교육환경 조성을 3대 핵심 과제로 내세웠다.김성근 출마예정자는 "교육의 주권을 학생과 교사, 학부모, 지역사회에 되돌려주는 구조적 전환이 필요하다"며 "충북교육은 성과 나열이 아니라 교실의 실질적인 변화로 평가받아야 한다"고 밝혔다.김성근 출마예정자는 자신에 대해 "평교사로 출발해 청와대와 교육부, 지방 교육행정을 두루 경험한 후보"라고 소개했다. 그는 교직 생활을 시작해 노무현 정부 대통령비서실 교육행정관, 교육부 학교혁신지원실장, 충북교육청 부교육감을 역임했다.김성근 출마예정자는 "선생님의 소신이 교실의 자부심이 되고, 아이들의 웃음소리가 곧 성장의 증거가 되는 충북교육의 새로운 풍경을 만들겠다"며 "충북에서 교육주권 시대를 반드시 열겠다"고 의지를 밝혔다.서울대학교 사범대학 화학교육과 및 동 대학원을 졸업한 김성근 출마예정자는 충주여고·봉양중·제천동중 교사를 거쳐 노무현 대통령비서실 교육행정관, 충청북도 단재교육연수원장, 교육부 학교혁신지원실장, 충북교육청 부교육감을 지냈다.