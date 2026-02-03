경찰, '꿀잼도시' 유착 의혹 시청·업체 압수수색

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

청주시 '꿀잼도시 조성사업' 추진 과정에서 불거진 유착 의혹과 관련해 경찰이 강제 수사에 나섰다.충북경찰청 반부패수사대는 3일 오전 7시부터 오후 3시까지 청주시 제2임시청사 관광과와 행사 대행업체 2곳을 대상으로 압수수색을 진행했다고 밝혔다.경찰에 따르면 청주시청 관광과 사무실과 관련 업체에서 사업 추진 관련 문서와 전산 자료 등을 확보한 것으로 나타났다.이번 사건은 지난해 9월 박승찬 더불어민주당 청주시의원이 시정질문을 통해 문제를 제기하면서 수면 위로 떠올랐다. 박 의원은 당시 청주시 담당 공무원과 행사 대행업체 대표 등이 주고받은 문자 메시지와 이메일 내용을 공개하며, 꿀잼도시 조성사업 과정에서의 입찰 비리 가능성을 제기했다.이후 행정안전부가 청주시를 대상으로 감찰을 진행해 관련 업무를 담당했던 청주시청 6급 A팀장에 대해 중징계 처분과 함께 수사 의뢰를 요구했다.이에 따라 충청북도는 지난달 인사위원회를 열고 A팀장에 대해 정직 3개월의 징계 처분을 의결했다.경찰은 확보한 자료를 토대로 입찰 과정에서의 부당 개입 여부와 공무원과 업체 간 유착 여부 등을 집중적으로 들여다볼 방침이다. 경찰 관계자는 "현재는 압수물 분석 단계로, 구체적인 수사 대상이나 피의자 여부에 대해서는 확인해 줄 수 없다"고 말했다.