박진희 도의원, 30일 출석정지 징계에 법적 대응

박진희 충북도의원이 도의회로부터 받은 출석정지 30일 징계에 반발해 집행정지 신청과 행정소송을 제기했다. 박 의원은 "마녀사냥식 정치"라며 사법부 판단을 통해 진실을 가리겠다는 입장을 밝혔다.
박 의원은 지난 1월 30일 청주지방법원에 '의원 출석정지 30일 징계처분 무효 확인'을 구하는 행정소송과 함께 집행정지 신청을 접수했다.
박 의원은 이같은 사실을 지난 2일 SNS에 남기며 "사람을 악마화하고 마녀사냥하듯 몰아가는 정치가 반복되고 있다"고 지적하고, "사실이 아닌 주장과 왜곡된 신념, 가짜뉴스와 개인정보 유출까지 이어지는 모습에 분노보다는 깊은 슬픔을 느낀다"고 적었다.
박 의원은 "공작과 선동으로 만들어진 프레임 앞에서 끄떡하지 않겠다"며 "이미 지난주 금요일 저에 대한 징계에 대해 집행정지 신청과 행정소송을 제기했다"고 밝혔다.
그는 또 "앞으로는 사법적 판단으로 차분히 진실을 밝히겠다"며 "허위사실 유포와 명예훼손 행위에 대해서는 법이 정한 절차에 따라 책임을 묻겠다"고 강조했다.
박 의원은 또 "프레임이 아니라 진실로, 감정이 아니라 법과 사실로 대응하겠다"고 덧붙였다.
앞서 도의회는 박 의원의 개인 보좌관 운용 등을 이유로 윤리특위와 본회의 의결을 거쳐 출석정지 30일의 징계를 의결했다. 출석정지는 지방의회 징계 가운데 제명 다음으로 무거운 처분이다.
이에 대해 박 의원은 징계 요구 및 의결 과정에서 도의회 규칙이 정한 절차와 시한을 지키지 않았고, 특히 징계 사유와 증거의 신빙성 등에 심각한 오류가 있다는 입장이다.
