박진희 도의원, 30일 출석정지 징계에 법적 대응

박진희 충북도의원이 도의회로부터 받은 출석정지 30일 징계에 반발해 집행정지 신청과 행정소송을 제기했다. 박 의원은 "마녀사냥식 정치"라며 사법부 판단을 통해 진실을 가리겠다는 입장을 밝혔다.박 의원은 지난 1월 30일 청주지방법원에 '의원 출석정지 30일 징계처분 무효 확인'을 구하는 행정소송과 함께 집행정지 신청을 접수했다.박 의원은 이같은 사실을 지난 2일 SNS에 남기며 "사람을 악마화하고 마녀사냥하듯 몰아가는 정치가 반복되고 있다"고 지적하고, "사실이 아닌 주장과 왜곡된 신념, 가짜뉴스와 개인정보 유출까지 이어지는 모습에 분노보다는 깊은 슬픔을 느낀다"고 적었다.박 의원은 "공작과 선동으로 만들어진 프레임 앞에서 끄떡하지 않겠다"며 "이미 지난주 금요일 저에 대한 징계에 대해 집행정지 신청과 행정소송을 제기했다"고 밝혔다.그는 또 "앞으로는 사법적 판단으로 차분히 진실을 밝히겠다"며 "허위사실 유포와 명예훼손 행위에 대해서는 법이 정한 절차에 따라 책임을 묻겠다"고 강조했다.박 의원은 또 "프레임이 아니라 진실로, 감정이 아니라 법과 사실로 대응하겠다"고 덧붙였다.앞서 도의회는 박 의원의 개인 보좌관 운용 등을 이유로 윤리특위와 본회의 의결을 거쳐 출석정지 30일의 징계를 의결했다. 출석정지는 지방의회 징계 가운데 제명 다음으로 무거운 처분이다.이에 대해 박 의원은 징계 요구 및 의결 과정에서 도의회 규칙이 정한 절차와 시한을 지키지 않았고, 특히 징계 사유와 증거의 신빙성 등에 심각한 오류가 있다는 입장이다.