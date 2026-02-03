합당 내홍에 '면대면 설득' 나선 정청래, 5일 초선의원들 만난다

큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 3일 국회 본회의장에서 생각에 잠겨 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

조국혁신당과의 합당 문제를 놓고 더불어민주당 내부에서 반발이 터져 나오는 가운데, '합당 중단'에 뜻을 모은 초선 의원들과 정청래 당대표가 오는 5일 만나기로 했다.3일 민주당 초선 의원 모임 '더민초' 소속 의원들에게는 5일 오후 4시로 예정된 '당대표-초선의원 간담회' 관련 공지 문자와 함께 참석 여부를 확인해 달라는 문자가 전달된 것으로 확인됐다.전날(2일) 더민초는 합당 이슈를 놓고 비공개 간담회를 연 뒤 '현 시점 합당 논의 중단'에 뜻을 모았다. 더민초 대표를 맡고 있는 이재강 의원은 약 2시간 비공개 토론 직후 기자들과 만나 "(소속 의원들의) 대체적 의견은 '지금 합당 논의는 중단돼야 한다'는 것"이라며 "일부(의원)는 지방선거 이후 재논의를 해서, 제대로 된 합당 논의를 거쳐서 합당을 해야 한다는 의견이 모였다"라고 설명했다. 이날 회의에는 68명 초선 의원 중 44명 정도가 참석했다.당일 회의에 참여했던 한 의원은 이후 <오마이뉴스>와 통화에서 "회의가 약간 격앙돼 있는 분위기였다"며 "의원들이 좀 세게 발언을 많이 하셨다"라고 상황을 전했다. 그는 "'숙의'라고 하면, (의원들도) 충분히 내용을 알고 검토할 수 있어야 하는데 지금은 그냥 밀어붙이기식이라고 느껴져 그에 대한 반감이 많았다"라며 "(합당 반대) 이유로는, 합당을 추진할 시 당의 분열과 갈등이 더 심해진다라는 지적들이 나왔다"고 말했다.앞서 이언주·강득구·황명선 최고위원 또한 최고위 회의에서 공개적으로 정 대표의 합당 추진에 제동을 건 가운데, 정청래 대표는 세 최고위원과 차례로 식사를 하며 반대 의견 다독이기에 나섰다. 박수현 민주당 수석대변인은 "더민초 모임도 그런 만남의 일환"이라고 말했다.다만 정 대표와 초선의원들 간 만남은 그 형식을 놓고 추가 조율 중이다. 합당이라는 민감한 이슈를 놓고 열리는 간담회인 탓에 이를 외부에도 공개하는 생중계 방식으로 할지, 비공개 간담회로 할지는 아직 확정되지 않은 것으로 전해졌다. 김현정 원내대변인은 관련해 "5일 본회의가 열릴 가능성도 있어서 시간은 다소 유동적이다, 방식도 협의 중"이라고 설명했다.