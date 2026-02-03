추미애 '경기도민 2등 시민' 발언에 권칠승 "경기도 안 살아봐서 나온 인식"

큰사진보기 ▲권칠승 의원은 3일 경기도의회 브리핑룸에서 열린 경기도지사 출마 기자회견에서 최근 정치권 안팎에서 논란이 된 추 의원의 발언에 대한 입장을 밝혔다. ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 경기뉴스미디어에도 실립니다.

경기도지사 출마 예정자인 추미애 국회의원의 '경기도민 2등 시민' 발언 논란과 관련해 같은 당 권칠승 더불어민주당 의원(화성병)은 "의도적 표현은 아니었겠지만, 경기도에 오래 살아보지 않은 데서 나온 것 같다"고 선을 그었다.권 의원은 3일 경기도의회 브리핑룸에서 열린 출마 기자회견에서 최근 정치권 안팎에서 논란이 된 추 의원의 발언에 대한 입장을 묻는 질문에 이같이 답했다.또한 돌출적인 발언이라 하면서도 "경기도민으로서 살아온 세월이 이제 거의 없다시피 하면 경기도 사람들의 어떤 사실 실질적인 애로라든가 바라는 점 이런 부분에 대해서는 조금 간과하고 계신 측면이 있을 것이다"라고 발언했다.해당 발언과 관련해 추미애 의원실 측은 "경기도를 서울시보다 못하다고 보는 낡은 인식을 전환하고, 경기도의 잠재력과 위상을 바로 세워 '1등 경기도'를 만들겠다는 취지"라며 "일부 표현만을 발췌해 발언의 전체 맥락을 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝힌 바 있다.이날 권 의원은 '기본이 든든한 경기도, 덜 피곤한 경기인'을 핵심 슬로건으로 내걸고 경기도지사 출마를 공식 선언했다.권 의원은 자신을 김대중·노무현·문재인 정부를 거쳐 이재명 대통령의 당대표 시절 수석대변인까지 지낸 인물로 소개하며, 현 정부와의 소통 역량을 강점으로 내세웠다.그는 "이재명 대통령과 수많은 회의를 함께하며 국정 방향과 행정 의지를 누구보다 가까이에서 공유해 왔다"면서 "대통령과의 소통에 아무런 지장이 없을 것"이라고 말했다.이어 "이재명의 생각을 말로 전하던 사람에서 이제는 도지사로서 그 정책을 현장에서 완성하겠다"며 "경기도는 대한민국 국정이 가장 먼저 현실이 되는 곳인 만큼, 이재명 정부의 성과를 도민이 가장 먼저 체감하게 만들겠다"고 밝혔다.이날 권 의원은 출마 선언문을 통해 경기도의 현주소를 "성장은 했지만, 도민의 삶은 여전히 피곤한 상태"로 진단했다.그는 자신을 "33년째 경기도에 살고 있는 평범한 경기인"이라고 소개하며 "젊은 직장인 시절부터 국회의원에 이르기까지 언제나 경기도민으로 살아왔다"고 강조했다.권 의원은 "경기도는 대한민국 경제와 산업의 중심으로 성장해 왔지만, 출퇴근 시간은 여전히 길고 주거·의료·돌봄 부담은 줄지 않았다"며 "선택지는 많아졌지만 삶의 피로는 오히려 더 커졌다"고 말했다.그러면서 "이제는 성장 그 자체보다, 도민의 일상을 어떻게 덜 피곤하게 만들 것인지가 도정의 중심이 돼야 한다"고 밝혔다.권 의원은 핵심 공약으로 '덜 피곤한 경기'를 제시하며 출퇴근 구조 개편을 우선 과제로 내놨다.그는 ▲지하철·버스 연계 강화 ▲환승 대기시간 최소화 ▲'1번 환승으로 완성되는 출퇴근길' 구축 등을 통해 이동 피로를 줄이겠다고 밝혔다.또 지하철역과 경기도 내 지상역 상부 공간을 활용해 의료·돌봄·생활 편의시설을 결합한 생활거점형 공간으로 재편하겠다는 구상도 제시했다.주거 정책과 관련해서는 ▲양질의 공공임대주택 확대 ▲전세사기 피해 주택의 경기도 직접 매입 후 공공임대 전환을 통해 "이동과 주거의 피로를 동시에 줄이겠다"고 강조했다.소상공인을 위한 정책으로는 '경기도 소상공인 분쟁조정위원회'를 신설해 분쟁과 불편을 조기에 해소하겠다고 밝혔다.복지·돌봄 정책에 대해서도 분명한 입장을 밝혔다.권 의원은 "아플 때 응급실을 전전하지 않아도 되는 사회, 가족이 함께 돌봄을 나눌 수 있는 환경, 노년의 외로움과 사회적 약자의 차별까지 경기도가 책임져야 한다"고 말했다.특히 돌봄과 교육을 '미래에 대한 투자'로 규정하며 "부모의 직접 육아를 존중하고, 출생부터 졸업까지 국가가 함께 책임지는 경기도형 기본돌봄 체계를 완성하겠다"고 밝혔다.이와 함께 DMZ를 '단절과 아픔의 공간'이 아닌 '평화·생태·창조의 공간'으로 전환하겠다는 구상도 내놨다.경제·산업 분야에서는 경기도를 "대한민국의 성장엔진"으로 규정했다.권 의원은 "전력·용수·인프라 문제로 기업 유치가 막히는 상황을 더 이상 방치할 수 없다"며 반도체 클러스터 조성과 함께 SMR(소형모듈원전) 실증단지 유치를 통해 지속 가능한 산업 기반을 마련하겠다고 밝혔다.또 '꿈의 암 치료기'로 불리는 중입자 치료센터를 유치해 경기도를 글로벌 메디컬 랜드마크로 만들겠다는 계획도 제시했다.