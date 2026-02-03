"주민의견 수렴 없는 대전충남 통합은 더 큰 부작용 낳을 것"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대전통합 및 충청지역 발전 특위 국회의원들이 2일 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 지난 달 30일 발의한 '충남대전통합특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 조성을 위한 특별법안'에 대해 설명하고 있다(자료사진). ⓒ 민주당 관련사진보기

대전지역 시민사회단체들이 더불어민주당이 속도전으로 추진하고 있는 대전충남 행정통합에 대해 "주민의견 수렴 없는 통합은 더 큰 부작용을 낳을 것"이라며 비판하고 나섰다.대전지역 10여개 단체로 구성된 대전시민사회단체연대회의(이하 대전연대회의)는 3일 발표한 논평에서 "민주주의를 입맛대로 취사선택하는 더불어민주당의 이중잣대를 규탄한다"며, 최근 대전·충남 행정통합 논의가 주민 의견 수렴 절차 없이 속도전으로 진행되고 있다고 지적했다.대전연대회의는 논평에서 지난 2월 2일 김민석 국무총리가 신년 기자간담회에서 정당 간 합당 논의와 관련해 "민주적으로 시작하지 않으면 과정도, 결과도 민주적일 수 없다"고 언급한 점을 상기시키며, 절차적 정당성이 결여된 정치 공학적 결합의 위험성을 경고한 발언이 행정통합 논의에는 적용되지 않고 있다고 비판했다.이들은 "대전지역 국회의원들 역시 정당 문제에 대해서는 당원의 뜻과 절차를 강조해 왔다"며, 장철민 의원이 '당의 운명을 깜짝쇼로 진행할 수 없다'고 밝힌 점과 장종태 의원이 '속도부터 내자는 방식은 당원들을 불안하게 한다'며 당원 동의의 필요성을 강조한 발언을 함께 언급했다.특히 박정현 의원이 '정당의 모든 결정은 당원으로부터 나온다'며 중대 사안일수록 당원의 의사를 확인해야 한다고 주장한 점을 인용하면서, 대전연대회의는 "그 논리가 왜 대전·충남 행정통합이라는 중대한 지역 현안 앞에서는 사라지는지 묻지 않을 수 없다"고 꼬집었다.대전연대회의는 "지금 대전과 충남에서 벌어지고 있는 행정통합 논의야말로 '깜짝쇼'이자 '속도전'의 전형"이라며, "당의 주인이 당원이라면 지역의 주인은 주민인데, 왜 주민의 뜻은 묻지 않는가"라고 문제를 제기했다. 이어 "당원의 뜻은 하늘처럼 받들면서 주민의 뜻은 정치인이 대신 결정해도 되는 것처럼 취급하는 것은 명백한 선택적 민주주의"라고 주장했다.또한 "행정통합은 단순한 행정구역 조정이 아니라 주민의 삶과 자치권, 지역의 정체성을 송두리째 바꾸는 중대 사안"이라며, "좋은 취지라는 이유만으로 밀어붙일 수 있는 문제가 아니다"라고 강조했다.대전연대회의는 정부와 지역 정치권을 향해 "당내 민주주의를 외치는 그 용기로 주민의 뜻을 묻지 않은 일방적인 통합 추진에 반대한다고 분명히 말하라"며, 속도전이 아니라 차분한 논의와 충분한 주민 의견 수렴이 필요하다고 촉구했다.이들은 끝으로 "이미 대전시에 시민 공청회를 정당하게 청구했다"며, "주민 의견 수렴 없는 통합은 더 큰 갈등과 부작용을 낳을 뿐"이라고 거듭 경고했다. 그러면서 "당원에게 묻는 것이 상식이라면, 주민에게 묻는 것은 의무"라며, 향후에도 주민주권을 외면하는 행정통합 추진 과정을 끝까지 지켜보겠다고 밝혔다.한편, 대전지역 교육단체들은 대전충남 통합에 반대하는 '충남대전통합특별시 설치 반대 공동대책위원회'를 오는 4일 공식 출범시킬 예정이다. 이 공대위에는 대전광역시교육청공무원노동조합, 대전참교육학부모회, 대전교육희망네트워크, 대전학부모연대, 양심과인권나무, 인권교육공동체숲, 전국교육공무직노동조합대전지부, 전국교직원노동조합대전지부, 평등교육실현을위한대전학부모회 등이 참여하고 있다.