박완수 "인공지능은 생존전략, 경남이 제조업 AI 대전환 선도"

큰사진보기 ▲3일 창원컨벤션센터에서 열린 ‘경남 인공지능(AI) 대전환 선포식’ ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 "인구 감소와 고령화 시대에 인공지능(AI)은 새로운 생존전략"이라며 "대한민국 제조업의 중심지인 경남이 제조업 AI 대전환을 선도하겠다"고 밝혔다.박완수 도지사는 3일 창원컨벤션센터에서 열린 '경남 인공지능(AI) 대전환 선포식'에서 제조 특화 인공지능 전략과 중장기 인공지능 산업 육성 계획을 발표했다.경남도는 제조업 경쟁력 강화는 물론 도민 생활 전반에 AI를 접목하는 '경남형 인공지능 대전환' 추진에 본격 착수했다. 제조업 경쟁력 강화는 물론 의료·복지·재난안전 등 도민 생활 전반에 인공지능을 접목해 산업과 행정의 변화를 동시에 이끌겠다는 구상이다.선포식에는 경남도의회, 정부·유관기관, 인공지능 혁신기관, 제조·인공지능 전문기업, 대학·연구기관 관계자 등 300여 명이 참석해 실행 중심의 정책 추진 의지를 다졌다.경남도는 '대한민국 인공지능 대전환(AX) 중심지 경남'을 위해 인공지능산업 육성을 내세웠다.'산업의 새로운 전환' 전략에 대해 경남도는 "제조업과 물류 등 경남의 전통·주력산업을 인공지능을 융합해 고부가가치화를 추진하고, 조선·기계·항공·자동차 등 핵심 제조 분야에 AI를 접목해 공정 혁신과 품질 고도화를 이끌며, 산업 전반의 경쟁력을 미래형 구조로 전환해 나갈 예정"이라고 밝혔다.'산업 더 크게 키우기' 전략에 대해, 경남도는 "농·어·임업 등 경남의 기반산업에 인공지능과 디지털 기술을 결합한다"라며 "스마트팜·스마트양식 등 생산성 향상 모델을 확산하고, 기후·환경 변화에 선제적으로 대응하는 기반산업 구조를 구축해 지속가능한 성장을 도모한다"라고 제시했다.또 경남도는 '도민의 삶‧안전 지키기' 전략을 위해 "재난·안전, 복지, 의료 등 공공서비스 전반에 인공지능을 적용"하고, '사람과 활력 모으기'를 위해 "인공지능 기반 관광 서비스와 문화 콘텐츠 혁신을 통해 방문객 유입을 확대하고, 살기 좋은 정주 환경 조성으로 인구 유입과 지역 활력 회복으로 사람들이 모이는 경남을 만들어 나간다"는 계획이다.'인공지능 패권시대'를 밝힌 박완수 도지사는 "세계가 AI 패권시대로 가는 만큼, 대한민국 제조업의 중심지인 경남이 제조업에 AI 기술을 접목해 대전환을 열어가야 한다"며 "인구 감소와 고령화 속에서 AI는 새로운 생존전략"이라고 강조했다.박 지사는 "AI는 제조업뿐 아니라 재난안전·복지 등 도민 생활 전반에도 적용될 수 있다"라며 "오늘 선포식은 경남 미래 50년을 좌우하는 담대한 도전"이라며 "기업·연구기관·도민이 함께하는 전환을 만들어가자"고 말했다.경남도는 이번 선포를 기점으로 기반 구축부터 완성‧확산 단계로 이어지는 4단계 계획을 수립했다.1단계는 '기반 구축', 2단계는 '강화 및 안정화'로, 핵심 기관을 설립하고 인재 육성 거점을 구축해 추진 체계를 공고히 하며, 3단계는 '성숙·고도화' 단계로 연구개발(R&D) 지원을 본격화하고, 4단계는 '완성·확산'으로, 자립적으로 작동하는 생태계를 완성하고, 성과를 지역 전반으로 확산한다는 계획이다.행사는 로봇 상징의식과 '홀로그램 터치 세리머니'를 통해 경남이 인공지능 기반 산업 전환의 출발선에 섰음을 알리며 마무리됐다.