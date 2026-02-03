권혁우 vs 수원시의회, 출마기자회견 강당 대관 놓고 충돌

큰사진보기 ▲수원특례시의회 신청사 전경 ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

권혁우 수원시장 예비후보의 출마 기자회견을 둘러싸고 수원특례시의회의 강당 대관 불허 결정이 정치적 중립성과 공공시설 운영 기준을 둘러싼 논란으로 확산하고 있다.권 예비후보는 오는 5일 수원시의회 강당에서 출마 기자회견을 열기 위해 대관을 요청했으나, 수원시의회는 "정당 행위에 해당한다"는 이유로 이를 불허했다.이에 대해 권 예비후보 측은 "수원시의회는 국회의원과 시의원의 의정활동 보고는 가능하다고 하면서도, 예비후보의 출마 기자회견은 불허했다"라며 형평성 문제를 제기했다. 특히 "언론 보도로 확인된 사례를 보면 2018년과 2022년을 합쳐 최소 3명의 후보가 시의회에서 출마 기자회견을 한 전례가 있다"며 "기준이 일관되지 않다"고 강하게 반발하고 있다.논란이 커지자 수원시의회는 3일 설명자료를 내고 "이번 대관 불가 결정은 특정 인물이나 정당을 겨냥한 정치적 판단이 아니라, 공공시설의 정치적 중립성과 관리 원칙에 따른 행정적 결정"이라고 공식 입장을 밝혔다.수원시의회는 대관 불허의 근거로 '수원시 공공시설 개방 및 사용에 관한 조례 시행규칙' 제2조를 제시했다. 해당 규칙은 '정치적인 행위를 목적으로 하는 경우' 공공시설 사용을 제한할 수 있도록 규정하고 있으며, 예외적으로 국회의원·경기도의회 의원·수원시의회 의원의 의정활동 보고만을 허용하고 있다는 설명이다.의회 측은 "대관 요청 공문은 1월 30일 오후 접수됐으며, 이후 즉시 선거관리위원회 질의와 내부 검토를 병행해 첫 근무일인 2월 2일 결정이 이뤄졌다"며 "'늦장 행정'이나 '의도적 시간 끌기'라는 주장은 사실과 다르다"고 반박했다.또한 "선거관리위원회 역시 공공기관 청사 대관 여부는 각 기관의 대관 규정에 따라 처리하도록 회신했다"며, 이번 결정은 조례에 근거한 자율적 판단이라는 점을 강조했다.반면 권 예비후보 측은 "수원시 선거관리위원회로부터 '지방의회 브리핑룸을 출마 선언 장소로 사용하는 것은 가능하다'는 유권해석을 받았다"며, 이를 반영하지 않은 수원시의회의 결정은 납득하기 어렵다는 입장이다.특히 "그동안 지방의회 시설은 각종 정책 토론회, 시민 간담회, 정치·사회적 현안과 관련된 기자회견 장소로 활용돼 왔다"며, 출마 기자회견만을 '정당 행위'로 규정해 차단한 것은 형평성에 어긋난다고 주장했다.권 예비후보는 "시민의 세금으로 운영되는 공공시설을 특정한 정치적 해석으로 제한하는 것은 행정의 정치적 중립성을 훼손하는 행위"라며 "공공시설 운영 기준이 누구에게나 동일하게 적용되고 있는지 점검이 필요하다"고 밝혔다.