양평군, 응급의료기관 장비 지원... "효율적 치료 기반 마련"

▲경기 양평군은 응급의료 현장의 안전성과 신속한 대응 능력을 강화하기 위해 응급의료기관인 '양평병원'을 대상으로 응급환자 치료에 필요한 의료장비 지원 사업을 추진한다고 3일 밝혔다.

경기 양평군은 응급의료 현장의 안전성과 신속한 대응 능력을 강화하기 위해 응급의료기관인 '양평병원'을 대상으로 응급환자 치료에 필요한 의료장비 지원 사업을 추진한다고 3일 밝혔다.이번 사업은 노후화된 필수 의료장비와 응급환자 치료에 필요한 장비를 지원함으로써, 응급환자에 대한 초기 대응의 정확성을 높이고 생존율 향상을 도모하기 위해 마련됐다.지원 대상 장비는 ▲ 인공호흡기 ▲ 이동형 X선 촬영기 ▲ 자동 흉부압박기 ▲ 이동식 초음파 검사기이며, 2026년 신규 보조사업으로 총 3억 원의 예산이 투입된다. 재원은 국비 60%, 군비 20%, 자부담 20%로 구성된다.해당 장비들은 응급실 내 즉각적인 처치와 검사를 위해 필수적인 장비로, 특히 인공호흡기와 자동 흉부압박기는 심정지·호흡부전 환자의 생명 유지에 직접적인 영향을 미치는 핵심 장비다. 또한 이동형 X선 촬영기와 이동식 초음파 검사기는 중증 응급환자의 신속한 진단과 치료 방향 설정에 중요한 역할을 한다.전진선 양평군수는 "이번 응급실 장비 지원을 통해 응급의료기관의 진료 환경을 개선하고, 의료진이 보다 안전하고 효율적으로 응급환자를 치료할 수 있는 기반을 마련하고자 한다"며 "앞으로도 지역 내 응급의료 체계 강화를 위해 지속적인 지원을 이어 나가겠다"고 밝혔다.