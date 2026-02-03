메뉴 건너뛰기

26.02.03 16:14최종 업데이트 26.02.03 16:14

성남시, 콘텐츠기업 특례보증 지원 100억→124억원 확대

경기 성남시는 경기 침체와 고금리·고물가로 자금 조달에 어려움을 겪는 콘텐츠기업을 지원하기 위해 콘텐츠기업 특례보증 지원 규모를 확대한다고 3일 밝혔다. ⓒ 박정훈

시는 기존 출연금 5억 원에 1억 2000만 원을 추가 출연해 총 6억 2000만 원을 마련하고, 보증 지원 규모를 100억 원에서 124억 원으로 늘리기로 했다.

콘텐츠기업 특례보증 사업은 경기도와 성남시가 5:5 비율로 경기신용보증재단에 출연하면, 출연금의 최대 10배까지 보증을 제공하는 제도다. 담보력이 부족한 기업도 완화된 심사 기준을 적용받아 경기신용보증재단의 보증서를 통해 시중 은행에서 신용대출을 받을 수 있다.

지원 대상은 성남시에 본사 또는 사업장을 둔 콘텐츠기업으로, 출판·만화·애니메이션·영화·방송·음악·게임·광고·캐릭터·솔루션 등 10개 분야 41개 업종이 포함된다.

신청 기업은 경기신용보증재단의 신용 및 보증 심사를 거쳐 보증서를 발급받은 뒤, 이를 통해 시중 은행에서 대출을 받을 수 있다. 업체당 보증 한도는 최대 5억 원이며, 보증 기간은 5년이다.

자세한 사항은 경기신용보증재단 통합콜센터 또는 성남지점을 통해 안내받을 수 있다.

