성남시, 콘텐츠기업 특례보증 지원 100억→124억원 확대

큰사진보기 ▲경기 성남시는 경기 침체와 고금리·고물가로 자금 조달에 어려움을 겪는 콘텐츠기업을 지원하기 위해 콘텐츠기업 특례보증 지원 규모를 확대한다고 3일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 성남시는 경기 침체와 고금리·고물가로 자금 조달에 어려움을 겪는 콘텐츠기업을 지원하기 위해 콘텐츠기업 특례보증 지원 규모를 확대한다고 3일 밝혔다.시는 기존 출연금 5억 원에 1억 2000만 원을 추가 출연해 총 6억 2000만 원을 마련하고, 보증 지원 규모를 100억 원에서 124억 원으로 늘리기로 했다.콘텐츠기업 특례보증 사업은 경기도와 성남시가 5:5 비율로 경기신용보증재단에 출연하면, 출연금의 최대 10배까지 보증을 제공하는 제도다. 담보력이 부족한 기업도 완화된 심사 기준을 적용받아 경기신용보증재단의 보증서를 통해 시중 은행에서 신용대출을 받을 수 있다.지원 대상은 성남시에 본사 또는 사업장을 둔 콘텐츠기업으로, 출판·만화·애니메이션·영화·방송·음악·게임·광고·캐릭터·솔루션 등 10개 분야 41개 업종이 포함된다.신청 기업은 경기신용보증재단의 신용 및 보증 심사를 거쳐 보증서를 발급받은 뒤, 이를 통해 시중 은행에서 대출을 받을 수 있다. 업체당 보증 한도는 최대 5억 원이며, 보증 기간은 5년이다.자세한 사항은 경기신용보증재단 통합콜센터 또는 성남지점을 통해 안내받을 수 있다.