26.02.03 16:08최종 업데이트 26.02.03 16:46

광주 민주당 하위 20% '구청장 1명·지방의원 14명' 통보

48시간 이내 이의신청서 제출 가능…확정되면 사실상 컷오프 후폭풍

더불어민주당 광주광역시당.
더불어민주당 광주광역시당. ⓒ 더불어민주당

더불어민주당 광주광역시당 공직선거후보자추천관리위원회(공관위)가 광주지역 선출직 단체장과 지방의원에 대한 하위 20% 평가 결과를 당사자들에게 통보했다.

3일 민주당 광주시당에 따르면 공관위는 전날 광주지역 기초단체장(구청장)·시의원·구의원에 대한 평가위원회 평가 결과 하위 20% 통보를 마쳤다.

구청장 1명, 시의원 4명이 하위 20%에 포함됐다.

동구의원 1명, 서구·남구·광산구의원 각 2명, 북구의원 3명 등 구의원 10명도 하위 20% 통보를 받았다.

통보받은 대상자는 통보 시점으로부터 48시간 이내에 첨부된 이의신청서를 작성해 시당 공관위에 제출해야 한다.

최종 하위 20%에 포함되면 공천 심사와 경선 득표에서 각각 20% 감점(페널티)을 받게 돼 사실상 '컷오프' 위기에 놓일 것으로 보인다.

시당 공관위는 앞으로 기초단체장과 광역의원, 기초의원을 선출하기 위한 경선 방식과 일정 등을 결정한다.

민주당 광주시당 관계자는 "평가 결과와 하위 20% 대상자를 절대 알려줄 수 없다"며 "4월 20일까지 모든 공천을 완료한다는 목표에 따라 경선 일정 등이 추진된다"고 말했다.

민주당 광주시·전남도당은 광역단체장을 제외한 나머지 선거에서 공천권을 행사한다. 시장·지사 공천권은 중앙당에 있다.

