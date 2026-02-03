권칠승 "이재명 정부 탈원전 아냐"... 경기도지사 출마 선언

큰사진보기 ▲권칠승의원3일 경기도의회 브리핑룸에서 경기도지사 출마를 공식 선언하고 있는 권칠승 더불어민주당 의원(화성병) ⓒ 경기뉴스미디어 관련사진보기

권칠승 더불어민주당 의원(화성병)이 3일 경기도의회 브리핑룸에서 경기도지사 출마를 공식 선언하며, SMR(소형모듈원전) 실증단지 유치 구상을 포함한 에너지·산업 비전을 전면에 내세웠다.권 의원은 "탈원전이라는 단순한 프레임에서 벗어나, 산업과 삶을 지탱할 현실적 전력 전략을 논의해야 할 시점"이라고 강조했다.권 의원은 이날 기자회견에서 '기본이 든든한 경기도, 덜 피곤한 경기인'을 슬로건으로 제시하며, 출퇴근·돌봄·의료·주거·일자리 등 도민 일상의 피로를 줄이는 데 도정의 초점을 맞추겠다고 밝혔다.권 의원은 기자 질의응답에서 SMR 실증단지 유치가 탈원전 기조와 배치되는 것 아니냐는 질문에 대해 정면으로 반박했다.그는 "지금은 탈원전 논쟁을 할 시점이 아니다"라며 "산업의 트렌드는 AI·반도체를 중심으로 전력을 어마어마하게 사용하는 구조로 급격히 이동하고 있다. 전력을 충분히 생산하지 못하면 현재의 산업 생태계 자체를 유지할 수 없다는 사실은 이미 명백해졌다"고 말했다.이어 "동해안의 대형 원전에 대한 문제 제기와는 별도로, 정부는 이미 계획된 원전은 추진하고 있고, 추가적으로 필요한 부분을 검토하는 현실적 태도를 취하고 있다"며 "이재명 정부가 탈원전을 고집한다는 주장은 사실과 다르다"고 선을 그었다.권 의원은 특히 정치의 역할을 강조했다."경기도처럼 산업이 밀집한 지역은 전력 문제가 곧 생존의 문제"라며 "에너지 전환 과정에서 발생하는 이해 충돌과 갈등을 회피하지 않고, 시민들과 충분히 소통하며 조정하는 것이 정치의 책임"이라고 밝혔다.그는 "SMR은 기존 대형 원전과 다른 안전 구조를 갖춘 차세대 기술"이라며 "실증단지는 단순한 발전 시설이 아니라, 경기도 산업 경쟁력을 떠받칠 전략적 인프라"라고 설명했다.권 의원은 "경기도는 성장했지만 도민의 삶은 여전히 피곤하다"며 "이제는 성장의 속도가 아니라 삶의 밀도를 높이는 도정으로 패러다임을 전환해야 한다"고 말했다.그러면서 반도체 클러스터, SMR 실증단지, 중입자 치료센터 유치를 통해 "경기도를 대한민국 성장엔진이자 글로벌 산업·의료 거점으로 만들겠다"고 밝혔다.권 의원은 생활 밀착형 공약도 함께 제시했다.출퇴근 부담 완화를 위해 ▲ 지하철·버스 연계 강화 ▲ 환승 대기시간 최소화 ▲ '1번 환승으로 완성되는 출퇴근 체계' 구축을 약속했다.또 지하철역과 지상역 상부 공간을 활용해 의료·돌봄·생활편의 기능을 결합한 생활거점형 공간으로 재편하겠다는 구상도 밝혔다.주거 분야에서는 ▲ 양질의 공공임대주택 확대 ▲ 전세사기 피해 주택의 경기도 직접 매입 후 공공임대 전환을 통해 "이동과 주거의 피로를 동시에 줄이겠다"고 했다.권 의원은 자신을 이재명 대통령 당대표 시절 수석대변인을 지낸 인물로 소개하며 "이재명의 정책을 설명하던 사람에서, 이제는 도지사로서 현장에서 완성하겠다"고 밝혔다.그는 끝으로 "경기도는 대한민국 국정이 가장 먼저 현실이 되는 곳"이라며 "도민의 내일이 멈추지 않는 경기도, 덜 피곤한 삶이 가능한 경기도를 만들겠다"고 출마 의지를 밝혔다.