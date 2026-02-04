"밀약설" 공개 후 성격 바뀐 합당 갈등, 정청래·김민석 당권 대리전 점화

큰사진보기 ▲김민석 국무총리(왼쪽)와 정청래 더불어민주당 대표가 지난 1월 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소에서 조문객을 맞이하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"그야말로 당무 개입 아니냐." (정청래 측근)

"당대표가 결자해지해야 한다." (김민석 측근)

정청래 더불어민주당 대표가 조국혁신당에 합당을 제안하면서 불거진 당내 갈등이 차기 당권을 둘러싼 권력 다툼으로 비화하고 있다. 이재명 정부의 실세 국무위원과 민주당 의원 간 '합당 밀약설'을 의심하는 메시지를 주고받은 정황이 공개되면서다.정청래 대표 측은 조국혁신당과의 '합당 밀약설'과 관련해 "당무 개입 아니냐"라며 반발했고, 정 대표의 차기 당권 경쟁자로 거론되는 김민석 국무총리 측에선 "정 대표가 (괜히) 빌미거리를 만드는 것"이라며 합당 논의 철회를 촉구하고 나섰다.정부에 몸 담고 있는 김 총리는 "국정에 전념할 것"이라며 한 발 떨어져 있지만, 당내에선 이미 대리전이 벌어지고 있는 셈이다.최근 민주당 내 합당 논의는 지난달 29일 국회 본회의에서 민주당 한 의원과 국무위원 간 텔레그램 메시지가 <뉴시스> 카메라에 포착되면서 차기 당권 싸움으로 번지고 있다. 해당 국무위원은 '합당 시 조국 공동대표'를 거론한 황운하 혁신당 의원에게 조국 대표가 경고했다는 혁신당 대변인실 입장문을 공유하며 "밀약? 타격 소재 / 밀약 여부 밝혀야 / 당명 변경 불가 나눠 먹기 불가"라는 말을 남겼다. 해당 의원은 "네. 일단 지선 전에 급히 (합당을) 해야 하는 게 통(이재명 대통령)의 생각이라는 건 바람직하지 않습니다"라고 대화창에 썼다.'밀약' 표현으로 미루어 볼 때 해당 국무위원의 메시지는 정청래 대표와 조국 대표 간 비밀리에 합당 조건에 대한 논의나 합의가 있었는지 밝혀야 한다는 취지로 보인다. 당내에선 정 대표가 차기 당권 경쟁자로 거론되는 김민석 총리를 견제하기 위해 혁신당과의 합당을 서두르는 것 아니냐는 추측도 이미 제기된 상황이다.한 초선 의원은 "(김 총리에 대해) 정 대표가 불안감을 느낄 수밖에 없다"라며 "정 대표가 당대표 연임에 모든 걸 걸었다고 생각한다"라고 말했다.정 대표 측은 '합당 밀약설'에 선을 그으며 문자 메시지에 등장한 국무위원에 강하게 반발했다. 정 대표 측 핵심 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "그야말로 당무 개입 아니냐"라며 "총리가 진상조사를 해야 한다"라고 지적했다. 이어 "(합당) 제안밖에 하지 않은 당대표를 타격하자는 얘기"라며 "(밀약이라고) 프레임을 씌우는 건데 아주 나쁘다"라고 덧붙였다.박수현 민주당 수석대변인은 지난 2일 최고위원회의가 끝나고 기자들과 만나 해당 텔레그램 메시지에 대한 조사 여부를 묻는 질문에 "대표가 장례 기간 중 자세하고 정확하게 보고받거나 판단할 시간이 없었을 것"이라며 "자연스럽고 당연한 의견 수렴이 진행될 것"이라고 말했다. 해당 텔레그램 메시지의 주체들이 누구인지는 현재까지 공개되지 않았다.반면 김 총리 측근으로 분류되는 의원들은 정 대표 측 반발을 일축하며 합당 논의 중단을 촉구했다. 김 총리와 가까운 한 의원은 정 대표 측에서 언급한 진상조사와 관련해 "(진상조사까지 할 정도로) 그렇게 심각하게 생각하지 않았다"라고 선을 그었다. 또 다른 측근 의원은 "(정 대표가) 리더십 위기까지 갈 정도로 궁색한 상황에서 빌미거리를 만드는 것"이라며 "당대표는 당을 소용돌이로 만든 책임에 대해 결자해지해야 한다"라고 지적했다.김 총리도 사실상 정 대표 견제에 나섰다. 김 총리는 지난 2일 신년 기자간담회에서 "합당이 되느냐 안 되느냐와 별개로 이런저런 이슈들이 범여권 내에서 갈등을 일으키거나 국정을 운영하는 데 덜 플러스가 되는 상황이 되는 건 바람직하지 않다"라고 말했다. 정 대표의 합당 제안으로 여권에서 공개 비판과 집단 반발이 이어지는 상황이 국정 운영 동력을 떨어뜨릴 수 있다는 인식을 보여준 셈이다.김 총리는 당대표 출마 가능성과 관련해선 "민주당에서 성장해 온 사람으로서 당연히 중진 정치인 이상이 되면 갖는 로망이라고 말씀드렸다"라며 "현재 국정에 전념하겠다"라며 가능성을 인정하지도 부인하지도 않았다. 다만 김 총리는 3일 페이스북에서 "더 이상의 정치 관련 여론조사나 질문은 가급적 안 해 주시는 게 총리로서의 국정 수행에 도움을 주시는 거라 양해해 주시면 감사하겠다"라고 밝혔다.하지만 '합당 밀약설' 문자가 공개된 후 합당 반대 근거로 절차적 문제를 언급하던 쪽에서는 조기 합당의 본질적 성격을 '내부 권력 투쟁'이라고 규정하면서 반대 수위를 더 높였다.이언주 최고위원은 지난 2일 최고위원회의에서 "하늘 아래 두 개의 태양은 있을 수 없다는 게 진리"라며 "조기 합당은 민주당의 주류 교체 시도이자 이재명의 민주당을 정청래·조국의 민주당으로 전환하려는 시도"라고 말했다. 정 대표와 조국 대표를 2인자와 3인자로 지칭하면서 합당이 두 사람의 "대권을 향한 욕망"이라고 직격했다.이 최고위원은 같은 날 정 대표와 오찬 자리에서도 "최고위와 의총 등 의견을 수렴해 (합당) 논의를 중단하고 선거와 민생에 주력하자"라고 말했다고 페이스북에 밝혔다.앞서 합당 논의에 반대 뜻을 밝혔던 민주당 초선 의원 모임 '더민초' 안에서도 텔레그램 메시지와 관련해 "밀약설을 만드는 게 아니라 그전에도 있었던 얘기"라거나 "실제로 우려가 나오고 있는 게 맞다"라며 합당 이슈를 차기 당권 투쟁의 전초전으로 해석하는 기류가 감지됐다.합당에 반대하고 있는 장철민 민주당 의원도 3일 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "(합당 논의의 본질이) 이제는 권력 투쟁이 돼 버렸다"라며 "(합당 논의가) 선거 전략 논쟁으로 갔으면 이렇게까지는 안 갔을 텐데, 지금 상황에서는 물러설 경우 당권이 위태로워지는 상황까지 간다고 하면 이게 권력 투쟁이 되는 것"이라고 말했다.이처럼 지방선거를 치르기도 전에 합당 추진을 둘러싼 갈등이 차기 당권 다툼으로 번지자 중진들 사이에선 서둘러 당내 의견 수렴 절차를 마련해 출구를 모색해야 한다는 목소리가 나오고 있다.박지원 의원은 이날 KBS 라디오 <전격시사>에서 "이재명 대통령께서 (민주당) 대표를 할 때도 5선 이상이 자주 모여 논의했다"라며 "(이번에도) 중진 의원들이 모여서 한번 논의해 봤으면 좋겠다"라고 말했다. 다른 중진 의원도 통화에서 "이렇게 두면 (합당 제안에 대해) 무절제하게 튀어나오는 거친 언사들을 방치하는 것"이라며 "일회적 당원 투표로 (합당을) 결정할 문제가 아니라 당내 토론을 제도화해야 한다"라고 말했다.한 중진 의원은 "민주당이 민생을 챙겨야 하는데 왜 벌써 내부의 얘기들을 드러내나"라며 "정신을 차려야 한다"라고 말했다. 당 지도부 소속 한 의원도 "1인 1표제나 통합(합당)은 우리가 관심 있는 내용이지 국민들은 아니다"라며 "당내 문제가 갈등으로 격화하면서 국정을 뒷받침하지 못하는데 빨리 봉합해야 한다"라고 강조했다.이처럼 당내 반발이 이어지는 가운데 정 대표는 자신의 합당 제안을 비판했던 이언주·황명선 최고위원과 각각 회동을 하는 등 내홍 수습에 나섰다. 민주당은 정책 의원총회, 당무위원회, 중앙위원회, 17개 시도당 토론회 등을 통해 당원 의견 수렴과 당원 투표 절차를 진행할 계획이다.