단돈 7천 원으로 깨달은 노동의 가치

큰사진보기 ▲산수유 열매우리 동네에는 꽤 커다란 산수유 나무가 한 그루 있는데, 지난 2일 아침 산수유 붉은 열매에 흰 눈이 소복히 쌓여 고운 자태를 뽐냈습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲공공도서관 점심 식단대전 서구 갈마도서관 구내식당에서는 단돈 4천원으로 집밥이나 다름이 없는 맛있는 식사를 할 수 있습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲도서관 주간식단표갈마도서관 주간식단표를 보면, 이렇게 맛있는 식사를 4천원에 즐길 수 있다는 게 믿기지 않습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

긍정적인 밥

시 한 편에 삼만 원이면

너무 박하다 싶다가도

쌀이 두 말인데 생각하면

금방 마음이 따뜻한 밥이 되네

시집 한 권에 삼천 원이면

든 공에 비해 헐하다 싶다가도

국밥이 한 그릇인데

내 시집이 국밥 한 그릇만큼

사람들 가슴을 따뜻하게 덥혀 줄 수 있을까

생각하면 아직 멀기만 하네

- 함민복의 시 <긍정적인 밥〉 중에서 -

눈이 아주 많이 내린 어제 아침, 저는 동네에 있는 예쁜 산수유를 찾았습니다. 지금은 고인이 되신 시인 김종길의 <성탄제>라는 시가 문득 떠올랐기 때문입니다. 붉은 산수유 열매에 흰 눈이 소복했는데요. 아름다움은 늘 가까이에 있다는 생각이 들더라고요. 혹한에 걸음을 옮긴 노동의 가치를 사진 한 장이 웅변해 주었다고나 할까요.저는 교직 30년이 다 되어가는 교사입니다. 겨울방학이지만 지난달에는 거의 매일 학교에 출근했습니다. 새 학년 수업 준비, 학교운영위원회 업무 처리, 새 학년 담임 배정과 업무분장 심의 등으로 나름 바빴는데요. 오늘은 작정하고 도서관으로 '출근'했습니다.집에서 도보로 20분 거리에 공공도서관이 있다는 건 정말 행운입니다. 도서관에 가려면 먼저 은행에 들러 돈을 찾아야 하는데요. 도서관 구내식당에서는 현금으로 값을 치러야만 밥을 먹을 수 있기 때문입니다. 만 원짜리 한 장 손에 쥐고 힘차게 걸음을 옮겼습니다.서고를 돌아다니며 책을 읽다가 사람들이 움직이는 소리를 들었습니다. '앗, 점심시간이 다 됐구먼...' 생각이 들어 지하 1층 구내식당으로 급히 내려갔는데요. 이미 수십 명이 줄을 길게 늘어서 있었습니다. 이곳 갈마도서관에서는 4천 원에 밥을 먹을 수 있어 경쟁이 치열한 편이거든요.오늘 점심 메뉴로는 봄동된장국에 고등어구이, 어묵메추리알조림이 나왔습니다. 마파람에 게 눈 감추듯, 저는 십 분 만에 뚝딱 맛있게 밥을 먹었습니다. 어제 건강검진 대장내시경에서 용종(물혹, polyp) 두 개를 제거하는 바람에 종일 굶어 배가 엄청 고팠었나 봅니다.주위를 둘러보니 밥을 먹는 사람들 표정이 참 행복해 보였습니다. 단돈 4천 원으로 이렇게 맛난 식사를 할 수 있으니 얼마나 좋은 일입니까. 이곳은 비영리 단체급식이라 신용카드나 계좌이체가 안 됩니다. 덕분에 직접 은행도 가보고 건강한 일상이 만들어집니다.영양사 한 분과 조리 노동자 두 분이 열심히 준비한 식단에 절로 고개가 숙여졌습니다. 화요일부터 토요일까지 매일 식단이 달라지는데, 대전 서구 평생학습원에 낸 채용 공고를 보니 취사 보조 기간제근로자는 하루 8시간 근무에 9만 원 조금 넘는 돈(4대 보험 포함)을 받더라고요.'월급을 훨씬 많이 받는 내가 교사로서 그분보다 더 가치 있는 일을 할까?' 그런 생각이 들었습니다. 주변에는 이렇게 노동의 가치를 뼈저리게 느끼게 해주는 분들이 많습니다. 우리 동네에 매일 폐휴지를 줍는 아주머니가 계시는데요. 어떤 날은 하루 5천 원 벌기도 쉽지 않다고 말씀하시더라고요.점심을 먹고 근처 카페에 가서 커피 한 잔을 주문했습니다. 도서관 점심 한 끼 4천 원보다 비싼 음료를 마시는 것은 사치라는 생각에 3천 원짜리 아메리카노를 마셨어요. 따사로운 햇볕을 받으며 따뜻한 커피 한 잔을 마시는 행복이 7천 원짜리 두바이쫀득쿠키 하나 먹는 것보다 열 배는 더 크다고 여겨졌습니다.잠시 산책하고 도서관으로 돌아와 함민복 시인의 <모든 경계에는 꽃이 핀다> 시집을 읽었는데요. 그 가운데 '긍정적인 밥'이라는 시가 가슴에 와닿았습니다. 세상에는 시장의 원리로 매겨진 '값'과 우리가 가슴으로 느끼는 '가치'가 따로 있다는 생각에 뭉클해졌습니다.오늘 저는 단돈 7천 원으로 일과 노동의 가치가 얼마나 소중한지 깨달았습니다. 걸어서 집으로 돌아오는 길에, 개학하면 아이들에게 노동의 가치를 목소리 높여 가르쳐야겠다고 다짐했습니다. 민주시민교육은 교과서에 활자로 있는 게 아니라 건강한 일상의 다른 이름입니다.