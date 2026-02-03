자주국방, 한미동맹 더 튼튼하게 한다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 건군 77주년 국군의 날 기념행사에서 거수경례하고 있다. 2025.10.1 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

1961년 1월, 존 F. 케네디 미국 대통령은 취임 연설에서 "국가가 여러분을 위해 무엇을 해 줄 수 있는지를 묻지 말고, 여러분이 국가를 위해 무엇을 할 수 있는지를 자문하라"고 말했다. 냉전의 한복판에서 던진 이 질문은 국가의 안보와 책임은 우리 모두의 역할이라는 메시지였다. 그리고 60여 년이 흐른 오늘, 이 문장은 대한민국의 안보 현실 속에서 다시 소환되고 있다.한미동맹은 지난 70여 년간 대한민국의 생존과 성장을 떠받친 핵심 축이었다. 주한미군 주둔은 한반도 전쟁 재발을 억제했고, 안정된 안보 환경은 경제 성장과 민주주의 발전의 토대가 됐다. 이 역사적 성과를 부정해서는 안 된다. 우리는 분명 동맹국으로서 상호 의존하며 함께 발전해 왔다.그러나 국제질서는 변했고, 안보 환경은 더욱 복잡해졌다. 강대국은 언제나 자국의 이익을 우선시해 왔으며, 동맹 역시 예외가 아니다. 더하여, 미·중 전략 경쟁이 격화되면서 주한미군의 역할 또한 변화하고 있다. 과거처럼 한반도 방어에만 국한된 존재가 아니라, 중국을 포함한 동북아 전체 안보를 고려한 전략적 유연성의 핵심 기지로 기능하고 있다는 점은 이제 공공연한 사실이 됐다.이러한 환경 속에서 과거에는 상상도 하지 못했을 자주국방이라는 단어가 자연스럽게 담론을 넘어 이론으로 정립되어 가는 현상을 맞이하고 있다. 계룡대에서 열린 건군 77주년 국군의 날 기념사에서 이재명 대통령이 "급변하는 안보 환경에 능동적으로 대응하려면 자주국방은 필연"이라며 "우리 국방력에 대한 자부심과 굳건한 믿음에 기초해 강력한 자주국방의 길로 나아가야 한다"라고 밝힌 이유도 여기에 있다.대한민국은 이미 세계 10위권 경제력과 상당한 군사 역량을 갖춘 국가다. 능력이 있음에도 책임을 미루는 것은 더 이상 성숙한 국가의 자세라 보기 어렵다. 특히 전시작전통제권 회복은 자주국방의 핵심 과제다. 이 대통령은 "굳건한 한미동맹 기반 위에 전시작전통제권을 회복해 대한민국이 한미연합방위태세를 주도해 나갈 것"이라며, 이것이 한반도의 평화와 안정은 물론 지역 공동번영에 기여할 것이라고 강조했다. 전작권 회복은 동맹을 약화시키는 조치가 아니라, 오히려 연합방위의 책임과 주도권을 나누는 과정이라고 볼 수 있다.자주국방을 한다고 해서 한미동맹이 흔들리는 것은 아니다. 외교적 고립을 자초하는 일도 아니다. 오히려 자신을 지킬 수 있는 국가는 더 신뢰받는 동맹이 된다. 보호만 받는 관계는 오래가지 못하지만, 책임을 분담하는 동맹은 지속 가능하다.케네디의 말처럼 이제 질문은 바뀌어야 한다. "한미동맹이 우리를 지켜주길 바라기 전에, 우리가 한미동맹을 위해 무엇을 하고 있는가?."대한민국이 자주국방의 길로 나아가는 것은 동맹을 버리기 위함이 아니라, 동맹을 지켜내고 부족하지만 우리의 작은 목소리를 제대로 내기 위한 선택이다. 내 나라를 내 힘으로 지킬 수 있을 때, 동맹은 비로소 대등해지고 대한민국은 언제나 세계와 함께 할 것이다.