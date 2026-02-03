[경남] 경찰-선관위, 지방선거 불법행위 단속 강화

큰사진보기 ▲경상남도경찰청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

6‧3 전국동시지방선거가 바짝 다가온 가운데 경상남도경찰청과 경남선거관리위원회가 불법선거에 대한 단속을 강화한다.경남경찰청(청장 김종철)은 "지방선거가 깨끗하고 공정하게 치러질 수 있도록 본격적인 선거사범 단속체제를 가동한다"고 3일밝혔다.선거사범 단속을 위해 3일부터 경남경찰청과 23개 경찰서에 209명으로 '선거사범 수사전담반'을 꾸린 것이다.경찰은 허위사실 유포, 금품수수, 공무원 선거 관여, 불법 단체동원, 선거폭력을 선거의 공정성을 중대하게 침해하는 '5대 선거범죄'로 규정하고 '무관용 원칙'을 적용하여 정당·지위 고하를 불문하고 엄정하게 사법 처리할 것이라고 밝혔다.경찰은 "후보자 등에 대한 정보 제공이나 후보자 검증 차원의 비판 또는 의혹 제기 등을 넘어 선거인들의 판단에 영향을 미치기 위한 목적으로 사실관계 확인 등 없이 누리소통망(SNS) 등 다양한 매체를 통해 악의적으로 허위·조작 정보를 유포하는 행위, 매크로 프로그램 이용·조직적 유포 행위 등을 집중적으로 단속하고, 이중 선거의 공정성을 중대하게 침해하는 허위·조작 정보 유통 행위에 대해서는 구속수사 등 엄정하게 조치하여 그에 상응하는 책임을 물을 예정"이라고 밝혔다.경남경찰청은 "그동안 축적된 선거사건 수사역량과 전문성을 바탕으로 선관위·검찰 등 관계기관과의 긴밀한 협업을 통해 공정하고 엄정하게 단속을 추진하겠다"라고 강조하였다.경상남도선거관리위원회는 "설 명절 전후와 정당의 후보자 추천 과정에서 발생할 수 있는 위법행위에 대한 예방‧단속 활동을 강화한다"고 이날 밝혔다.경남선관위는 "지방선거를 앞두고 입후보예정자가 인지도를 높이고 지지기반을 확대하기 위해 명절인사 명목으로 금품을 제공하는 위법행위 등이 발생할 우려가 커짐에 따라 입후보예정자와 정당·지방자치단체장·지방의회의원 등 관련 기관·단체를 대상으로 안내자료 배부, 방문·면담 등 특별 예방·안내활동을 적극적으로 전개할 예정"이라고 밝혔다.그러면서 경남선관위는 "명절인사 명목 선물제공이나 후보자 추천 관련 금품 수수 등 위법행위가 발생할 경우 철저하게 조사하여 법과 원칙에 따라 엄중히 조치할 방침으로, 오는 명절 연휴에도 신고·접수를 위한 비상연락체제를 유지한다"라며 "위법행위 발견 시 1390번으로 즉시 신고·제보해 줄 것을 당부한다"라고 밝혔다.