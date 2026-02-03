경남 교수·연구자들 "부울경 행정통합, 선택 아닌 책임 문제"

큰사진보기 ▲경남 민주교수연대·경남지식연대 소속 교수·연구자들은 3일 오전 경남도청 정문 앞에서 행정통합 관련한 공동성명을 발표했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남지역 교수·연구자들은 "부산·울산·경남(부울경) 행정통합이 이제 선택이 아닌 책임의 문제"라고 밝혔다.유진상 교수를 비롯한 경남 민주교수연대·경남지식연대 소속 교수·연구자들은 3일 오전 경남도청 정문 앞에서 공동성명을 발표했다.이재명 정부가 제시한 5극3특 국가균형발전 전략이 본격화되면서, 대전·충남, 대구·경북, 광주·전남 등 주요 권역이 행정통합을 핵심 전략으로 삼아 제도적·정치적 논의를 가속화하고 있다고 언급한 이들은 "국가 산업·해양·물류의 핵심축인 부울경이 오히려 통합 논의에서 뒤처지고 있는 현실에 대해 깊은 우려"를 표명했다.교수·연구자들은 성명에서 "부울경 행정통합은 더 이상 정책적 선택의 문제가 아니라, 지역의 장기적 경쟁력과 생존을 좌우하는 책임의 문제"라며 "이미부산과 경남은 단일 생활권·산업권·경제권으로 기능하고 있음에도 불구하고, 광역 단위의 행정·재정·정책 조정 없이 수도권에 대응하는 데에는 구조적 한계가 분명하다"라고 강조했다.최근 박완수 경남도지사와 박형준 부산시장이 행정통합의 필요성은 인정하면서도 그 추진 책임을 정부의 재정 분권과 제도 개편 여부에 상당 부분 전가하고 있다고 한 이들은 "통합에 따르는 정치적·행정적 부담을 회피하는 태도"라며 "행정통합은 중앙정부가 대신 결정해 줄 사안이 아니라, 지방정부 스스로 감당해야 할 선택"이라고 지적했다.또 재정 분권과 자치 분권 문제와 관련해 이들은 "국세·지방세 비율 개선과 자치 권한 확대는 통합의 전제조건이 아니라, 행정통합을 통해 더욱 강력하게 요구하고 실현해야 할 목표"라며 "완벽한 조건을 기다리다 통합 논의 자체를 유보하는 것은 전략적 대응이 아니"라고 밝혔다.행정통합이 지연될 경우 감내해야 할 비용도 분명하다고 경고한 이들은 "국가균형발전 정책에서의 후순위 전락, 공공기관 이전 및 대규모 투자 유치 경쟁에서의 구조적 불리함, 청년 인구 유출과 산업 공동화의 가속, 광역 정책 실행력 저하 등이 누적되며, 일정 시점을 넘어서면 회복이 불가능해질 수 있다"라고 지적했다.교수·연구자들은 "지난 4년간 부울경 메가시티 구상이 정치적 이해관계와 정책 혼선 속에서 정상적으로 추진되지 못한 점을 "뼈아픈 실패로 평가한다"라며 "당시 광역 교통·산업·행정 협력이 일관되게 추진됐다면 행정통합 논의 역시 훨씬 낮은 사회적 비용으로 진행될 수 있었을 것"이라고 밝혔다.특별연합 부울경메가시티는 문재인정부 때 김경수 전 경남지사 등에 의해 추진되었고, 2022년 6월 지방선거에서 당선한 부산시장·경남도지사가 탈퇴와 함께 경제동맹을 내세우면서 더 이상 진행되지 않았던 것이다.교수·연구자들은 "행정통합이 특정 지방정부나 정치권만의 과제가 아니라, 주민의 삶의 방식과 산업 구조, 교육·의료·교통·복지 체계 전반에 영향을 미치는 사회적 전환임을 강조하며, 각계각층이 참여하는 실질적인 공론의 장이 필요하다"고 주장했다.교수·연구자들은 "정부에는 분권 개혁을 제도적으로 뒷받침할 책임 있는 역할을, 부산·경남 지방정부에는 조건을 넘어선 명확한 결단과 정치적 책임을, 지역 사회 각계각층에는 적극적인 논의 참여와 공론 형성을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.이들은 "지금 필요한 것은 더 많은 전제조건이 아니라, 지금 선택하지 않을 경우 무엇을 잃게 되는지에 대한 솔직한 인식과 공동의 결단"이라며 "부울경 행정통합에 대한 책임 있는 논의와 실질적 추진이 지금, 이 자리에서 시작되어야 한다"고 강조했다.