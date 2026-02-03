1919년 3월 9일, 만세운동과 맹휴투쟁을 기획하다

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

1919년 3월 1일 시작된 독립만세항쟁은 들불처럼 전국으로 번졌다. 만세항쟁이 시작된 지 하루 뒤 충북 청주에도 독립선언서가 도착한다.1919년 3월 13일 청주경찰서에서 종로경찰서에 보낸 '보안법 위반 피고사건 이첩의 건' 문서에 따르면, 조선총독부 경부 이성근과 경찰 3명은 1919년 3월 2일 오후 5시 청주시내에 있는 청주 천도교구실에 있던 오면수와 인종익을 체포한다.체포 당시 이들은 독립선언서 268매를 가지고 있었다.안종익은 그해 2월 28일 독립선언서를 취득했다. 천도교 월보과장 이종일로부터 전주와 청주에 배부할 독립선언서 2000매와 여비 40여 원을 수령했다.안종익은 먼저 전주로 갔다. 그곳에 있는 전주 천도교구실에서 약 1700매를 전달했다.3월 2일 오전 7시 반에 이리를 출발하여 12시에 대전에 도착해 부강행 열차를 타고 오후 2시경 부강역에서 하차했다. 오후 3시쯤 지나 부강에서 청주행 자동차를 타고 오후에 청주에 있는 천도교구실에 도착했다.교구실에서 인종익은 오면수에게 독립선언서를 전달하려 할 때, 미행을 하고 있던 경부 이성근(李聖根)과 일경 3명이 들이 닥쳐 독립선언서를 압수하고 두명을 체포했다。청주공립농업학교(현재 청주농업고등학교)의 3.1만세항쟁은 당시 경성사립중앙학교 학생이던 신횡호(申榮浩, 1902~1947, 건국훈장 애족장, 청주시 가덕민 인차리 출신)와 깊게 연관돼있다. (참고 : 신횡호에 대해 공훈전자사료관 공훈록 등 일부 사료에는 '신영호=申榮浩'로 표기되기도 한다)신횡호는 3월 1일부터 4일까지 서울에서 독립만세항쟁을 목격한 뒤, 수원에서 취득한 '우리 2천만 동포에게 경고함'이라는 제목의 경고문을 입수했다.고향 청주로 내려온 신횡호는 3월 9일 아침에 청주공립농업학교 기숙사로 찾아갔다.그는 알고지내던 오석영(吳錫永) 등 여러 명에게 위 경고문을 나눠주면서 "경성(=서울)에서는 중학(생) 정도 이상의 학교는 남녀를 불문하고 휴업(休業=동맹휴학)하고 조선독립만세를 절규하고 있다"며 "청주에서도 행동을 하자"고 권유했다.이에 오석영, 이수천(李秀千), 이요섭(李要習) 등은 신횡호의 주장에 공감해 실행에 옮긴다. 오석영과 이수천 등 청주농업고등학교 학생들은 청주시내에 있는 재학생 김현구(金顯九) 집에서 등사판으로 경고문 300여 매를 인쇄했다.일제는 경고문을 인쇄한 청주농업고등학교 재학생 오석영(吳錫永), 이수천(李壽天), 이요습(李要習), 서상경(徐相庚,), 박창수(林昌珠), 이철우(李喆雨), 박승하(林勝夏), 신태동(申泰東)등 7명을 출판법위반 혐의로 7명을 '출판법' 위반으로 재판에 회부했다.이런점을 감안하면 '2000만 동포에게 고함'이라는 격문을 인쇄하는 과정에 참여한 청주농업고등학교 학생은 최소 7명 이상일 것으로 추정된다.청주농업고등학교 학생들은 3.1만세항쟁에 참여하기 위해 동맹휴학 투쟁을 계획했다.1919년 3월 11일 작성된 조선총독부 내부문서 '독립운동에 관한 건(제12보)에 따르면, 청주농업고등학교 2학년 학생 31명은 3월 10일 밤 일본인 교장에게 시험을 연기하자는 청원서를 제출했다.같은 날 1학년 학생 15명은 학교 기숙사를 탈출해 모처로 이동했다.이 문서에서 주목할 내용은 "경성(=서울)에서 선동자가 들어 올 상황이어서 경계 중"이라는 부분이다.이것은 일제가 학생들의 움직임을 세밀하게 미행하고 감시했다는 것을 보여준다.이런 활동에 참여한 인물은 누구일까?앞서 언급했듯이 1919년 3월 2일 독립선언서를 가지고 청주에 온 안종익을 체포한 인물은 일제 조선총독부 경찰 이성근(李聖根)이였다.이성근은 1919년 당시 조선총독부 청주경찰서 경부로 재직하고 있던 반민족행위자였다. 이성근 외에도 조선인 순사보 김기덕(金基德)도 3.1 만세항쟁 참여자를 체포하는데 가담했다.친일반민족행위자 이성근은 인종익 선생과 오면수를 체포한 데 그치지 않고, 직접 심문하는 일에도 참여했다.그는 반민특위에 체포돼 조사를 받으면서 독립운동가와 관련돼 처리한 건수가 연간 1백건 내외라고 자백했다.그는 독립운동가를 체포한 것에 대해 "일본 경찰로서 책임을 다했다고 본다"고도 말했다.이성근은 1935년부터 2년간 조선총독부 함경북도 내무부장으로 재직하면서 일제 전쟁을 위한 동원소집과 징발업무도 수행했다.