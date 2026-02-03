경제부산경남 26.02.03 14:16ㅣ최종 업데이트 26.02.03 14:16 [거창] 봄내음 솔솔 ... 입춘 앞 곰취 출하 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲3일 경남 거창군 가북면 우혜리 농장, 곰취 수확 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 절기상 '입춘'을 하루 앞둔 3일 경남 거창군 가북면 우혜리 곰취 농장에서 염길성씨 부부가 올겨울 한파를 이기고 봄의 향기를 물씬 느끼게 하는 곰취 수확 작업이 한창이다. 이곳 곰취의 품종은 맛과 향이 좋은 '다목이'로 잎맥이 넓고 매끈해 쌈용으로 시설하우스에서 재배되고 있다. 큰사진보기 ▲3일 경남 거창군 가북면 우혜리 농장, 곰취 수확 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 경남 거창군 가북면 우혜리 농장, 곰취 수확 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 경남 거창군 가북면 우혜리 농장, 곰취 수확 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 경남 거창군 가북면 우혜리 농장, 곰취 수확 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 경남 거창군 가북면 우혜리 농장, 곰취 수확 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 큰사진보기 ▲3일 경남 거창군 가북면 우혜리 농장, 곰취 수확 ⓒ 거창군청 김정중 관련사진보기 #곰취 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사[경남] 경찰-선관위, 지방선거 불법행위 단속 강화 갤러리 오마이포토 서울시장 출마 선언한 김형남 전 군인권센터 사무국장 1/8 이전 다음 이전 다음 장동혁 단식 농성장 찾은 이준석 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 장동혁 농성장 찾은 박근혜 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.