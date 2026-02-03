"단비 같은 정책" 김동연, 이재명표 극저신용대출 계승해 '2.0' 본격 가동

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 22일 오전 경기도청 집무실에서 '극저신용대출' 이용자들과 간담회를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"아주 나락으로 떨어진 분들에게 단비와 같은 정책이었다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령(왼쪽)과 김동연 경기도지사(오른쪽). ⓒ 김동연 페이스북. 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 오전 경기도청 단원홀에서 신년 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲'2026경기 극저신용대출 2.0' 포스터 ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 "단비 같은 정책"이라고 평가했던 '경기 극저신용대출'이 한층 진화한 2.0 버전으로 돌아왔다. 이재명 대통령이 경기도지사 시절 시작한 금융안전망을 계승·발전시킨 김동연 지사는, 상환 부담은 낮추고, 금융·고용·복지 연계를 강화한 '극저신용대출 2.0'을 통해 "어려운 도민을 끝까지 책임지겠다"는 의지를 분명히 했다.경기도가 금융취약계층의 마지막 안전망 역할을 해온 '경기 극저신용대출'을 '2.0'으로 개선해 본격 시행한다. 경기도는 오는 11일부터 상반기 1차 접수를 시작으로, 총 55억 원 규모의 대출을 두 차례에 걸쳐 지원할 예정이다.'경기 극저신용대출'은 지난 2020년 이재명 전 경기도지사 재임 시절, 신용등급이 낮아 제도권 금융 접근이 어려운 도민을 위해 도입됐다. 당시 최대 300만 원까지 연 1% 저금리로 긴급 생활자금을 지원하며 불법 사금융 피해를 막는 최후의 금융안전망 역할을 해왔다는 평가를 받았다.김동연 지사는 이 정책을 두고 "아주 어려운 분들에게 단비와 같은 정책이었다"며 단절이 아닌 '이어달리기'로 계승하겠다는 뜻을 여러 차례 밝혀왔다. 지난 2일 신년 기자간담회에서도 김 지사는 "금융·고용·복지를 연계한 종합지원인 '극저신용대출 2.0'을 올해 시작한다"며 민생 최우선 기조를 분명히 했다.새롭게 시행되는 '경기 극저신용대출 2.0'의 가장 큰 변화는 상환 부담 완화와 복합 지원 강화다. 지원 대상은 경기도에 1년 이상 거주한 19세 이상 도민 가운데 신용평점 하위 10%로, 1인당 최대 200만 원을 연 1% 초저금리로 최장 10년까지 분할 상환할 수 있다.특히 기존 5년이었던 상환 기간을 최대 10년으로 늘려, 당장의 생계 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 여기에 대출 실행 전 의무 상담, 대출 이후에는 금융·고용·복지 연계를 통한 사전·사후 통합 관리 체계를 도입해 단순 대출을 넘어 도민의 실질적인 자립과 회복을 지원한다.기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족의 경우에는 신용평점 하위 20%까지 지원 범위를 확대해 제도의 문턱을 더 낮췄다.김동연 지사의 정책 기조는 분명하다. '어려운 사람일수록 더 두텁게', 그리고 '한 번의 지원이 아니라 회복까지 책임지는 행정'이다. '경기 극저신용대출 2.0'은 김 지사의 이런 철학이 고스란히 반영된 정책이다.금철완 경기도 복지국장도 "경기 극저신용대출 2.0은 단순 금융 지원을 넘어 도민의 회복과 재기를 체계적으로 지원하는 제도"라며 "경제적으로 어려운 도민들이 다시 일어설 수 있도록 끝까지 함께 하겠다"고 밝혔다.상반기 접수는 2월 11~13일(1차), 5월 6~8일(2차) 두 차례 진행된다. 신청은 '경기민원24' 홈페이지를 통해 온라인으로 가능하며, 거주 기간과 연령 등 자격 요건은 시스템에서 자동 확인돼 별도 서류 제출 없이 간편하게 신청할 수 있다. 다만 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다.자세한 내용은 경기도 또는 경기복지재단 홈페이지, 120 경기도콜센터(국번 없이 120)를 통해 확인할 수 있다.