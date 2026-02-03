윤응념의 독립자금 모금과 활동

AD

씨는 소사읍의 대지주이니 성품이 온후한 70노인이다. 씨는 자수로 성가하야 4천여석 추수를 받는다 허다풍상과 가진 수난을 다하며 근검역행하야 치산한 것이다. 오직 부천군 소사읍 벌응절리가 씨의 주지이니 범백제사에 원만위주요 소작인을 절대비호하야 희세의 후덕한 지주로 칭송이 높다. 씨는 일직 초사로 향교역원을 비롯하야 면협의원 부천군학교 평의원 등 기타 중요공직을 역행하였으며 현재에는 죽성정미소를 경영하다가 몸병으로 인하야 제반사업을 자손에게 전하고 정양 중이니 씨에 건강을 기원하여 마지 않는다.

1923년 5월 인천을 떠들썩하게 한 중대사건이 발생한다. 윤응념을 비롯한 8명의 사람들이 인천을 중심으로 부천군과 옹진군을 오가며 독립자금을 모금하였는데, 일본 경찰에 의해 잡힌 것이다. 이 사건에 연관된 사람은 윤응념, 송중식(송중직), 이동진, 윤도중, 김유근, 최수연, 이호승, 김순창, 조태순, 김원흡 등 총10명인데 이 중 김원흡을 제외한 9명이 체포되어 수사를 받고 재판에 넘겨진 것이다.이때는 1919년 3.1독립만세운동이 끝나고 4년이 지난 시점으로 일제의 탄압이 심해져 활동이 여의치 않자 많은 독립운동가들은 만주와 연해주 그리고 상해 등으로 나가 독립운동 기지를 구축하였으며, 동시에 국내로 들어와 독립신문과 책자 등을 배포하며 독립자금을 모았다. 인천부와 부천군 중심에 윤응념이 있었던 것이다.윤응념은 1896년생으로 황해도 재령군 북률면 석해리(黃海道 載寧郡 北栗面 石海里)를 본적으로 두었으며, 주소(住所)는 중국 지부 태평가 중화기독교회내(中國 芝罘 太平街 中華基督敎會内)에 있었다. 체포 당시 27세 청년이었다.어릴적 독신한 기독교 신자로서 19세가 된 해에 미국인 의사 주선으로 평북 선천군(平北 宣川郡)에 있는 신성중학교(信聖中學校)에 진학하여 2년 동안 공부를 한 후 미국으로 유학하여 어학(語學)을 연구하였다. 여기에 그치지 않고 중국 지부(芝罘)로 가서 중화기독교회(中華基督敎會)에 들어 영어와 한어를 연구하였다.상해임시정부 인사인 평양 출신 김정목을 알게 된 후 상해로 가서 교통총장(交通總長)인 손정도(孫貞道)를 만나 독립운동에 투신하였다. 교통참사(交通參事)라는 임무를 맡게 되었으며 1920년 독립운동을 알리는 문서를 국내에 운반하였는데, 그것이 바로 첫 임무였다.1921년에는 국내에 다시 잠입하여 세브란스 병원에 입원 중이었던 대한애국부인단장 김마리아를 인천항에서 출발하는 중국 융극선(戎克船)에 태워 상해로 밀입국 시켰다.이처럼 주어진 독립운동 임무를 모두 완수하자 1922년 4월 중순 윤응념은 손정도의 명령으로 독립자금을 모금하기 위해 인천으로 다시 들어왔다. 사람들을 만나 대화를 통해 독립자금을 모으려고 했으나 여의치 않자 12월경 독립운동가 이성춘(李成春)으로부터 황해도 안악군(安岳郡) 신한포(新漢浦) 도선장 부근 표목 아래에 권총2정과 탄환 200발이 있다는 내용을 듣고 찾아 활용하였다. 그 첫 번째 대상이 바로 부천군 계남면 벌응절리의 박주순이었다.1923년 1월 26일 밤에 윤응념, 윤도중, 이호승 세 사람은 박주순(朴周淳)의 집을 찾아가서 상해가정부원이라고 칭하고 권총을 내여들며 독립운동 자금을 내어라고 청하였으나 주인이 없어서 다시 오겠다는 말만 남기고 돌아왔다.3월 3일에는 윤응념은 이동진, 최수현 윤동중과 함께 장봉도의 윤응칠(尹應七)의 집에 가서 10원을 받았으며, 오후4시에는 고기원(高基元)의 집을 찾았으나 목적을 이루지 못하였다. 그날 밤에는 시도리의 김현수 집에 가서 1천원을 청하였으나 현금이 없어 빈손으로 돌아왔다.3월 28일에는 윤응념이 이동진, 최수련, 송중시, 김순창, 김원흡 등과 함께 대부면 북리의 김규환 집에 가서 3백원 20전을 받았으며, 면장인 김종윤의 집에 가서 220원을 받았다. 3월 29일에는 영종도를 다녀왔다.이처럼 모금한 독립자금은 상해임시정부로 보내는 동시에 교통용으로 이용할 배를 구입하였다. 윤응념은 최수연을 통해 사월 상순에 일본어선 한척을 삼백오십원에 산 후 백원을 들여 수리하였다.하지만 이들의 활동은 1923년 5월 1일 부천군 소사 부근에서 마무리된다. 지난 1월 26일 밤에 빈손으로 돌아와서 다시 찾은 벌응절리 박주순의 집에 갔다. 인천경찰서 수색에 의해 잡힌 것이다. 독립자금 모금에 활용된 권총 두자루, 탄환 이백발, 독립신문8장, 독립공채 한장, 회중전(懷中電) 등이 압수되었다.그렇다면 왜 윤응념은 부천군 계남면 벌응절리에 있는 박주순(朴周淳)을 다시 찾았을까? 이 당시 박주순은 계남면을 대표하는 거대 지주였다. 1943년 <매일신보>에 의하면 죽성주순(竹城周淳)으로 창씨개명한 박주순을 다음과 같이 설명하고 있다.1940년대 4천여 석을 추수하였다 하니 그의 부를 미루어 짐작할 수 있다. 박주순은 죽산박씨이므로 창씨개명을 <竹城>으로 하였다. 이외에도 1926년과 1935년 면협의원을 지냈으며, 1924년 설립허가가 나고 1925년 1월 8일 개교를 맞이한 소사공립보통학교 건립에 1500원의 거액을 후원하였다.1922년부터 1923년까지 부천군과 인천부에서 진행된 윤응념의 독립자금 모금활동은 이렇게 마무리되었지만, 윤응념은 여기에서 멈추지 않았다. 감옥에서 폐병에 걸려 1925년 보석이 된 후 세브란스에서 치료를 받는 도중 일제의 감시를 피해 장춘과 길림으로 가서 활동을 재개한 것이다. 이후의 활동이 알려지지 않아 아직 독립유공자가 되지 못 했지만 목숨과 열정을 바치며 활동한 그를 우리는 기억해야 한다.