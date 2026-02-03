[출마합니다] 권기일 전 대구시의원, 대구 동구청장 도전

큰사진보기 ▲권기일 전 대구시의원이 3일 오전 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 대구 동구청장 출마를 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

권기일 전 대구시의원이 "'찾고 싶은 동구, 행복한 동구'를 완성하겠다"며 대구 동구청장 출마를 선언했다.권 전 시의원은 3일 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 "동구는 인적·물적 자원과 주민들의 잠재력이 충분함에도 불구하고 이를 결집할 리더십이 부재해 성장 정체를 겪어왔다"고 주장했다.이어 그는 '4차 산업혁명 시대에 어울리는 혁신적 리더십과 동구 주민에게 봉사하는 마음으로 행정을 펼치는 서번트 리더십(servant leadership)이 필요하다"고 강조했다.권 전 시의원은 "국회의원 보좌관과 대구시의원을 하면서 정책의 우선순위에 대한 충분한 논의가 있어야 하고 그 우선순위가 조금만 바뀌어도 정책의 결과물은 충분히 달라질 수 있음을 느꼈다"며 "한 사람도 소외되지 않은 교육에 대한 철학이 학생들의 미래에 큰 영향을 준다는 것도 체감했다"고 말했다.그러면서 "AI 기반 스마트 도시 등 4차 산업혁명 시대에 어울리는 동구만의 성장전략을 마련하여 다가올 미래의 변화에 대응하겠다"며 "동구의 밝은 미래를 위한 찾고 싶은 동구, 행복한 동구를 완성하겠다"고 강조했다.권 전 시의원은 동구 발전 전략으로 AI 기반 디지털 스마트 도시 구축, 맞춤형 복지와 교육 체계 개편, 자연자원 활용을 통한 지역경제 활성화, 도시개발·교통 현안 해결, 주민 참여 행정 시스템 구축 등 다섯 가지 핵심 공약을 제시했다.그는 먼저 혁신도시와 동대구 벤처밸리를 중심으로 AI·바이오 산업 생태계를 조성하겠다고 밝혔다. 한국지능정보사회진흥원과 대구경북첨단의료산업진흥재단 등 혁신도시 이전 공공기관과 협력해 AI 콘텐츠 산업과 바이오 산업을 결합한 경제특구 조성을 추진하고, 2027년 이후 예정된 2차 공공기관 지방이전 과정에서도 동구 유치를 적극 추진하겠다고 했다.복지와 교육 분야에서는 장애인·어르신·취약계층을 대상으로 주거·의료·생계 지원을 통합 관리하는 시스템을 도입하고, 교육공동체 활성화를 통해 '교육 희망 사다리'를 복원하는 등 AI 기반 디지털 맞춤형 복지체계 구축을 약속했다.권 전 시의원은 팔공산과 금호강 등 자연자원을 활용한 지역 활성화 방안도 제시했다. 그는 팔공산 국립공원 명소화 추진을 위해 구름다리 설치를 검토하고 집단시설지구 활성화 등을 실효성 있게 추진하겠다고 강조했다. 또 동촌유원지와 안심 연꽃단지, 혁신도시 친환경 공간을 주민 친화적 명소로 재정비하겠다고 밝혔다.도시개발과 교통 현안에 대해서는 도시철도 4호선의 모노레일 전환 추진, 도시철도 3호선 혁신도시 연장에 대한 대안 검토, 신암·신천·효목·안심동 일대 재개발·재건축 지원을 위한 비행안전고도구역 규제 완화 등을 공약으로 내걸었다.그는 특히 주민들이 정책 결정 과정에 직접 참여하는 '주민 일상 행정시스템' 구축을 강조했다. '동구미래발전위원회' 등 주민 참여형 자문기구를 통해 행정의 주요 의사결정에 주민 의견을 반영하겠다는 것이다.권 전 의원은 "동구의 주인은 주민"이라며 "사람과 기업이 찾아오고, 자연과 산업이 공존하는 동구를 만들어 대구의 미래를 준비하겠다"고 출마 의지를 밝혔다.