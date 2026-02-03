아틀라스의 진격, 우리는 진보의 자격을 갖췄는가

큰사진보기 ▲휴머노이드가 투입된 공장이 가져올 변화인간의 노동에 대한 의존도가 감소한 공장들은 이윤은 증가하겠지만 궁극적으로 일자리수를 감소시켜 고용시장에 엄청난 영향을 미칠 것이다 ⓒ AI생성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 12월 28일, CNN '스테이트 오브 더 유니언'에 출연한 버니 샌더슨샌더스는 기술 발전으로 얻은 막대한 생산성 이익이 자본가에게 독점되는 현실을 비판하며, 임금 삭감 없는 노동 시간 단축과 의료 서비스의 기본권 보장을 강력히 촉구했다. ⓒ CNN 관련사진보기

지난 1월 22일, 현대자동차 노조는 전례 없는 강경 성명을 발표했다. 사측이 도입하려는 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 단 한 대도 수용할 수 없다는 선언이었다. 불과 며칠 전, 라스베이거스 CES 2026에서 현대차가 아틀라스를 실제 생산 공정에 투입하겠다는 로드맵을 천명한 것에 대한 즉각적 반격이다. 물론 노동계 일각에서는 기술의 진격을 무조건 막아설 수 없다는 현실론을 바탕으로, '조건부 수용'과 '대승적 협의'라는 유연한 태도를 보이며 상생의 길을 모색하자는 목소리도 나오기 시작했다. 하지만 현장의 노동자들이 체감하는 실존적 공포는 그런 담론을 압도한다.현대차가 2021년 보스턴 다이내믹스를 인수했을 때만 해도 여론은 환호했다. 로보틱스를 선도하는 미래 기업으로의 도약이라 믿었기 때문이다. 하지만 현대차가 올해 CES에서 아틀라스를 단순한 기술 전시용이 아닌, 숙련공의 섬세한 조립 공정까지 대체할 현장 노동력으로 공식화하자 환호는 순식간에 실존적 투쟁으로 변했다.노조가 감지한 위협은 섣부른 우려가 아니다. 아틀라스는 인간의 신체 구조를 본떠 인간의 작업 공간을 공유하며, 인간만이 할 수 있었던 유연한 공정마저 완벽히 대체하려 든다. 숙련 노동자의 자부심이 서린 현장에 인간 형상의 로봇이 투입된다는 것은, 기술이 인간을 보조하는 단계를 넘어 대체하기 시작했음을 의미한다. 이윤추구가 본질인 자본주의 기업의 속성을 생각해보면 그 속도를 제어하는 것은 거의 불가능해 보인다. 보스턴 다이내믹스를 인수한 현대자동차로서는 일타쌍피의 전략인 셈이다.우리가 두려워해야 할 것은 눈에 보이는 철제 로봇만이 아니다. 공장의 로봇이 육체노동의 종말을 예고한다면, 인공지능은 인간의 지성과 창의성이라는 마지막 영역마저 위협하며 훨씬 더 치명적인 문제를 야기하고 있다.2025년 10월 30일 한국은행이 발표한 'AI 확산과 청년고용 위축' 보고서에 따르면, 지난 3년간 AI 노출도가 높은 업종에서만 청년 일자리 21만1000개가 증발했다. 감소분의 98.6%가 AI 고노출 업종에 집중됐다. 한은은 이를 '연공편향 기술변화'라고 명명했다. AI가 숙련된 시니어의 노하우는 돕지만, 주니어들의 정형화된 업무는 통째로 삼켜버리고 있다는 것이다. 서울 종로의 대형 보험사에서 인턴 과정을 밟던 청년이 정규직 전환 직전, 자신의 업무가 생성형 AI로 대체됐다는 통보를 받은 사례는 이제 더 이상 개인의 불운이 아니다. 디자인 전공자들이 프롬프트 한 줄에 일자리를 잃는 현실은 사회 진입의 사다리 첫 단이 사라졌음을 의미한다.현대차 노조의 성명을 두고 사회 일각에서는 냉소적 반응이 나온다. 거대 노조가 사회의 필연적 발전 흐름을 가로막고 있다는 비판이다. 중재자 역할을 해야 할 정부 고용기관들 역시 AI와 로봇이 결국 더 많은 새로운 일자리를 창출할 것이라는 낙관론을 펼친다. 마차가 사라진 자리에 자동차 정비사가 생겼듯, 이번에도 적응만 하면 더 나은 세상이 올 것이라는 식이다.그러나 과연 AI와 휴머노이드 로봇의 도입이 그 정도 수준의 변화일까. 우리가 주변에서 목격하는 현실은 이 기술들이 과거의 도구적 진화와는 차원이 다름을 증명한다. 과거의 기술은 인간의 근육을 대신하거나 단순 계산을 도왔지만, 지금의 기술은 인간의 지능과 신체적 유연성이라는 독점적 영역 자체를 통째로 모방하고 대체한다. 새로운 일자리가 생겨나는 속도보다 기존 일자리가 소멸하는 속도가 압도적으로 빠르며, 그 질 또한 파편화되고 불안정하다. 우리는 지금 단순한 기술적 변곡점이 아니라, 인류 문명의 진보 패러다임이 인간을 배제하는 방향으로 급선회하는 거대한 전환의 시작점에 서 있다.우리는 2025년 12월 28일, CNN 시사 프로그램 '스테이트 오브 더 유니언'에 출연한 버니 샌더스 상원의원의 경고를 되새겨야 한다. 그는 이 인터뷰에서 자본주의 거대 기업들의 탐욕을 견제해 온 평소 지론대로, AI 혁명을 주도하는 이들을 극소수의 기술 권력층인 올리가르히(Oligarchs, 과점 재벌)로 규정했다. 샌더스는 이들이 대중에게 일방적인 적응만을 강요하는 현실을 비판하며, "올리가르히들이 우리에게 '세상이 변하고 있으니 그저 적응하라'고 말하는 것만으로는 부족하다"고 일갈했다. 이어 "이들은 노동자의 삶을 걱정하지 않는다. 오직 더 강력해지기 위해 기술을 밀어붙이고 있다"며 기술 진보의 뒤에 숨은 자본의 비정함을 폭로했다.그는 가장 본질적인 질문을 던진다. "만약 모든 일손이 필요 없어진다면, 사람들은 도대체 어떻게 소득을 얻어 가족을 부양하고 집세를 낼 것인가?" 샌더스는 기술 발전으로 얻은 막대한 생산성 이익이 자본가에게 독점되는 현실을 비판하며, 임금 삭감 없는 노동 시간 단축과 의료 서비스의 기본권 보장을 강력히 촉구했다. 심지어 신규 AI 데이터센터 건설의 잠정 중단까지 제안하며, CEO들이 대중에게 적응만을 강요하는 오만함을 버려야 한다고 일침을 가했다.이러한 반문은 우리에게 뼈아픈 질문을 남긴다. 과연 이것이 인류가 기술 문명을 발전시켜 오며 그려왔던 미래의 모습이었던가. 기술은 인간의 고된 노동을 대신하고, 그로 인해 확보된 풍요 속에서 인간이 비로소 인간다운 삶을 영위하는 해방의 도구여야 했다.하지만 지금 기술은 인간을 일터에서 축출하고 있으며, 풍요는 소수의 기술 권력에게만 집중되고 있다. 여기서 냉혹한 경제 논리조차 이 질주에 경고를 보낸다. 기술 기업들이 궁극적으로 수익을 올리려면 그들의 제품과 서비스를 구매할 소비자가 필요하다. 그런데 그 소비자들의 일자리를 빼앗아 주머니를 텅 비게 만든다면, 도대체 누가 그들의 혁신에 돈을 지불하겠는가. 자본주의의 선순환 고리 자체가 끊어지는 것이다. 인간을 향하지 않는 기술은 진보의 탈을 쓴 재앙일 뿐 아니라, 결국 자멸의 길이기도 하다.이제 정부의 역할에 대해 엄중히 물어야 한다. 최근 이재명 대통령은 현대차 아틀라스 사례를 두고 노동자들이 느끼는 실존적 공포를 직접 언급하며, 아이디어가 좋으면 창업 전 단계부터 지원하는 '창업 사회로의 대전환'을 해법으로 제시했다. 고용 창출의 패러다임을 바꾸겠다는 시도임은 분명하나, 과연 이것이 당장의 격변에 직면한 이들에게 유효한 해법인지는 의문이다.수십 년간 공장에서 숙련된 기술을 닦아온 노동자들에게 창업가가 되라는 권유는 그들의 삶의 궤적을 무시한 무책임한 제안이 될 수 있다. 더욱 근본적인 모순은 창업의 내용에 있다. 새로 탄생할 기업들 역시 AI와 자동화를 기반으로 고용 수요가 현저히 낮은 모델이 대세가 될 수밖에 없기 때문이다. 일자리를 잃은 노동자를 구제하기 위해 일자리가 귀한 기업들을 양산하는 이 아이러니를 정부는 어떻게 해소할 것인가.이제 정부는 단순히 AI 산업 활성화를 외치는 전도사에 머물러서는 안 된다. 기술의 전진이 가져올 풍요만큼이나, 그 이면에서 숙련된 노동의 가치가 증발하며 겪게 될 인간의 실존적 고통을 직시해야 한다. 국가는 자본의 속도에 적응하라는 공허한 주문 대신, 기술 혁신의 이익이 소수 올리가르히에게 독점되지 않도록 부의 흐름을 재설계하고 일자리를 잃은 이들의 삶을 지탱하는 능동적 중재자가 되어야 한다. 그것이 기술의 진보가 재앙이 아닌 축복이 되게 할 국가의 마지막 책무이기 때문이다.결국 가장 큰 문제는 이 거대한 전환의 과도기를 어떻게 버텨낼 것인가에 있다. 인류의 기술적 진보는 멈출 수 없으며, 멈춰서도 안 된다. 하지만 우리가 꿈꾸는 기술 유토피아로 가기 위해 반드시 넘어야 할 이 과도기는 너무나 험난하다. 만약 이 과정에서 사회적 갈등이 폭발하고 공동체의 신뢰가 무너진다면, 그 너머의 세상은 인류에게 허락되지 않을지도 모른다. 과도기의 비명을 외면한 채 던지는 장밋빛 대안은 기만일 뿐이다.정부는 단순히 미래를 낙관하는 전도사가 아니라, 현재의 고통을 직시하고 관리하는 사회 안전망의 정밀한 설계자가 되어야 한다. 정부가 정밀한 '데이터 시계(視界)'를 확보해야 하는 이유도 여기에 있다. 어떤 직군이 어느 속도로 소멸하는지, 기술 도입으로 얻은 부가 어디로 쏠리는지 정확히 파악해야만 이 격변의 강을 건널 실효적인 구명보트를 띄울 수 있기 때문이다. 데이터 없는 행정은 자본의 독주를 방관하는 직무유기이며, 앞이 보이지 않는 안개 속에서 가속페달을 밟는 위험한 도박과 다름없다.인간을 향하지 않는 진보는 진보가 아니다. 인류가 사회적 공존의 교집합을 찾아내지 못한다면, 아틀라스의 진격은 문명의 도약이 아니라 평범한 이들의 삶을 짓밟는 행진이 될 뿐이다. 우리에게 필요한 것은 기술을 멈추는 용기가 아니라, 이 가혹한 과도기를 인류가 다 함께 건너갈 수 있도록 새로운 공존의 질서를 재구성하는 일이다.다음 칼럼에서는 인류 문명사에서 이러한 기술 진화로 인한 격변기가 처음이 아니었음을 상기하며, 과거의 역사에서 우리가 놓친 교훈은 무엇인지, 그리고 그 지혜를 빌려 오늘날의 위기를 돌파할 구체적인 해법을 모색해 보고자 한다.