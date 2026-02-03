왜 국가보안법은 민주시민교육과 충돌하는가

AD

덧붙이는 글 | 본 원고는 프레시안에도 송고하였음을 밝힙니다.

2026년 1월 30일 최교진 교육부장관은 범정부적으로 민주시민교육을 실시하겠다고 했다. 이는 최근의 국가적 정치사회적 위기를 반복하지 않겠다는 의지의 표현이라 할 수 있다. 또한 향후 항구적으로 민주주의를 안착시켜야 한다는 시대적 필요에 따른 것이어서 환영할 만하다.그러나 학교 현장의 시민교육에서 가장 장애가 되는 것인 국가보안법과 교원의 정치기본권 보장, 이 두 가지다. 이것은 시민교육의 성패를 완성시키는 데 필수적 조건이다. 교육부 장관의 의지는 이러한 현실의 중대한 제약을 철저히 인식한 결과인지 의문이 남는다. 여기서는 잠시 국가보안법과 관련 지어 알아본다.예컨대 최근 서울 동대문구에서 사회적으로 문제가 된 전세사기 사건을 교육적으로 대응하고자 했다. 그래서 고교생들, 시중의 공인중개사, 담당교사가 함께 실제와 같이 전세를 구하는 경험을 했다. 학생들은 수능 지문 등 글자와 개념으로만 접하던 전세 문제를 직접 체험할 수 있어 좋았다고 했다.그 외에 학생들이 중고품 판매, 원전 및 재생에너지 산업단지 탐방학습, 항일 투쟁 역사유적지 방문 등 정치와 직접 관련 없어 보이는 주제를 갖고 토론, 발표, 체험학습을 할 수는 있다. 그러나 여기서도 정치는 예외적이지 않다.학생들과 교사가 전세사기 사건의 원인을 탐구하다 보면, 사기를 예방하는 법적 규정이 미비하다는 것을 알게 될 것이며, 이 사건의 형사처벌 관련 법적 장치의 허술함도 발견할 수 있을 것이다. 그러면 학생들이 행정 및 법적으로 개선안을 작성, 토론한 후에 시의회, 국회, 지자체 및 정부, 법원에 제안서를 낼 수 있어야 하지 않은가?만일 이러한 출구가 제도적으로 막혀 있으면 학생들은 좌절감을 느낄 것이다. 사회의 현실과 관행을 답습하는 정도에 머물러 있으면서 현실의 제도적 개선에 참여할 수 없기 때문이다. 정치적 제도개혁이 현실의 삶 전반을 격상키는 것이므로 모든 것이 정치로 귀결된다. 그런 점에서 아리스토텔레스가 '인간은 정치적 동물'이라고 하지 않았던가?학부모가 이렇게 물을 수 있다. "국가보안법이 시민교육에 왜 문제가 되나요?" 이에 대해 시민교육에 대해 관심갖고 실천하는 현장교사는 이렇게 답할 수 있다. "민주시민교육은 '논쟁적인 사안을 논쟁적으로' 다루는 훈련인데, 국가보안법은 북한·분단·체제 같은 핵심 쟁점에서 자료·발언·토론 자체를 형사처벌 위험으로 만들 수 있어요. 그러면 교사는 안전하게 '정답만' 말하게 되고, 학생은 비판적으로 판단하는 훈련을 못 합니다."지금까지는 사회 및 도덕(윤리)과목에서 취하는 교육방식이 토론, 비교, 비판은 위험한 것으로 여겨졌다. 그래서 가장 안전한 방식이 교과서에 담겨있는 결과적 지식을 전달하고 기억하며 시험보는 것이었다. 이는 자연, 인간, 사회에서 통용되는 기본 가치로서 자유, 평등, 공정, 차별, 혐오, 포용을 토론과 체험을 통해 익힐 기회를 원천 차단하는 것이다.이는 국내뿐만 아니라 남북의 이념적 대결을 극복할 능력을 상실케 한다. 국내에서는 이미 극우적 가치가 12.3 내란에 그치지 않고 서울서부지방법원 난입 테러까지 이어지면서 가치와 이념에 대한 토론 기회의 상실이 어떤 결과를 가져오는지 알았다. 남북문제에 대해서는 국민 절반 이상이 통일보다는 현재의 분단상황을 원한다고 답하는 상황까지 왔다.비유적으로, 과학수업에서 '가설-검증'을 못하게 하고 정답만 암기하게 만들면 과학적 사고가 자라지 않고 과학수업 자체를 괴로운 것으로 받아들이게 된다. 사실 거의 전 교과가 그러하다. 시민교육에서도 '논쟁-검증'을 막으면 시민적 판단력이 자라지 않는다. 따라서 '질문과 토론이 사라진 교실'이 수십 년간 계속된 결과는 한마디로 '민주주의 사고'가 아니라 '금기를 학습한 과정'이었다.학부모가 또 물을 수 있다. "국가보안법이 국가안보를 지켜 온 것인데, 그 법을 폐지하면 안보는 어떻게 보장하나요?" 이에 대해 국가보안법으로 고생한 교사 혹은 이 법 때문에 토론학습 엄두를 못 내는 다수의 현장교사들은 이렇게 답할 수 있다. "'안보를 버리자'가 아니라, 안보를 포함한 논쟁적 주제도 안전하게 토론할 수 있어야 민주주의를 익히고 작동시킬 시민이 된다는 것을 알게 되었습니다. 그런데 지금은 그 토론이 교실에서 가장 먼저 닫히는 구조입니다."그리고 안보교육과 시민교육은 성격도 다르다. 안보는 일단 충성심을 강조하지만 시민성은 권리, 절차, 결과의 공정성 여부를 판단하는 비판 능력을 요구하기 때문이다. 물론 국가 내부에서 대규모로 안전을 해치는 행위도 안보를 위협한다. 그런데 1894년 동학운동은 위정자들에게 민란으로 해석되었으나 역사는 혁명으로 규정했다.그로부터 86년이 지난 1980년 5.18 광주민주화 운동도 그런 수난을 반복했다. 역사적으로 국가가 '안보'라는 이름으로 시민의 정치적 요구를 봉쇄했을 때 어떤 일이 벌어졌는지, 우리는 엄청난 희생을 치르며 알게 되었다.마지막으로 학부모가 이렇게 물을 수 있다. "그럼 다른 나라는 안보를 국가보안법 말고 무엇으로 지키나요?" 시민교육이 모든 공교육의 기초요 최종 목적이라는 점을 인식한 교육자들은 이렇게 답할 수 있다. "대부분의 민주국가는 사상이나 표현을 처벌하지 않고, 실제로 폭력·간첩·테러 같은 '행위'가 발생했을 때 형법과 정보·사법 시스템으로 안보를 지킵니다."국가보안법은 법 위의 법으로, 시민교육의 관점에서는 과잉적이고 비례성을 상실한 규범이라 할 수 있다. 여기서 우리는 이 법이 권위주의 정권의 안전장치로 악용되어 왔음을 어렵지 않게 추정할 수 있다. 학자들이 이를 증명했음은 물론이다. 여기에 '교원과 공무원의 정치 중립성'이라는 법적 규정까지 마련해 놓지 않았는가? 이것이 21세기 한국에서 시민교육을 하고 싶은 교육적 욕망이 아직도 소망에 그치고 있는 이유다.따라서 교육부 장관의 범정부적 시민교육 활성화의 의지는, 국가보안법이라는 구조적 제약을 해결하지 않는 한 현장에서 온전히 구현되기 어렵다. 이에 교육부 장관은 곧 새학기가 시작되고 있으니 교원 정치기본권의 법제화를 앞당겨 달라고 함과 동시에, 다음을 검토할 수 있어야 한다. 즉 국회 교육위원회에 출석하여 국가보안법의 존폐 문제와 더불어 최소한 학술 및 교육적 논쟁에서는 국가보안법의 일방 적용을 유보할 것을 주문하는 것이다.