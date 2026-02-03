"사전 통보 없이 촬영까지" 여수상의, 선관위 직원 출입 항의

큰사진보기 ▲여수시선관위 직원2일 오전 여수상공회의소 4층에서 진행된 한문선 회장의 ‘여수시장 출마 입장 발표’ 도중 선관위 소속 직원이 사전 안내 없이 회견장에 출입해 사진촬영을 하면서 상공회의소 측과 마찰을 빚고있다. ⓒ 김수 관련사진보기

한문선 여수상공회의소 회장의 여수시장 불출마 입장 발표 현장에서 여수시선거관리위원회(이하 선관위) 직원의 현장 대응을 둘러싼 논란이 불거지고 있다.여수상공회의소는 사전 고지 없이 현장을 찾은 데다 신분 확인조차 이뤄지지 않아 '무단 침입'에 해당할 수 있다며 강하게 문제를 제기했다.논란은 2일 오전 여수상공회의소 4층에서 진행된 한문선 회장의 '여수시장 출마 입장 발표' 도중 선관위 소속 직원이 사전 안내 없이 회견장에 출입하면서 발생했다. 이 과정에서 상공회의소 측과 선관위 직원 간 마찰이 빚어졌다.상공회의소는 해당 직원의 방문 목적과 신분이 명확히 확인되지 않은 점을 핵심 문제로 지적했다. 현장 관계자들에 따르면 선관위 직원은 소속을 증명할 공무원증이나 직원증, 명함 등을 지참하지 않아 신분 확인이 어려웠고, 이로 인해 상공회의소측으로서는 무단 침입으로 판단할 수밖에 없는 상황이었다고 설명했다.해당 공간은 상공회의소가 관리·운영하는 장소로, 공식 행사라 하더라도 외부 기관이 출입할 경우 최소한의 사전 안내와 신분 고지가 필요하다는 지적이다. 이러한 절차가 지켜지지 않아 현장에서는 신분 확인 요구와 촬영 중단·삭제 요청을 둘러싸고 고성이 오가는 등 혼선이 빚어졌다.상공회의소 관계자는 "사전 통보나 신분 확인 없이 사진까지 촬영하면서 현장에 혼란이 발생했다"며 "공공기관이라 하더라도 기본적인 절차를 지켜야 하고, 선거 관련 예방 활동이라는 설명만으로 현장 출입과 촬영을 정당화하기는 어렵다"고 밝혔다.이에 대해 여수시선거관리위원회 관계자는 "해당 방문은 특정 단속이나 조사를 위한 것이 아니라, 선거와 관련된 기자회견이 예정됐다는 정보를 토대로 한 통상적인 예방 활동의 일환이었다"며 "다만 사전 소통과 신분 확인 과정이 충분하지 못해 현장에서 혼란이 발생한 점에 대해서는 아쉽게 생각한다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 유사한 상황이 발생하지 않도록 현장 방문 시 절차와 안내를 보다 철저히 하겠다"고 덧붙였다.